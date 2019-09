L'innovativo twin dosing Volkswagen riduce le emissioni di NOX dell'80%

1' di lettura

Dal 2018 sono stati impiegati nei modelli Volkswagen con motori Diesel solo sistemi SCR per il post-trattamento dei gas di scarico. Con la tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction), gli ossidi di azoto nei gas di scarico vengono significativamente ridotti. Volkswagen ha ora sviluppato un nuovo stadio evolutivo dei sistemi SCR: il cosiddetto twin dosing. L'AdBlue viene iniettato in modo mirato a monte di due catalizzatori SCR disposti in serie. Le attuali misurazioni RDE (Real Driving Emissions) confermano le omologazioni Volkswagen: nel nuovo motore 2.0 TDI Evo con sistema twin dosing, i livelli di NOX sono ridotti di circa l'80% rispetto ai motori omologhi della generazione precedente.

Il sistema viene usato nella nuova Passat 2.0 TDI Evo, che già soddisfa i requisiti tecnici per rispettare i futuri standard di emissioni Euro 6d. Volkswagen introdurrà gradualmente la nuova tecnologia in tutti i modelli con motore 2.0 TDI Evo.

Dopo l'adozione nella Passat anche la Nuova Golf, che a breve debutterà a livello mondiale, verrà dotata del sistema twin dosing in tutte le varianti TDI.