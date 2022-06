L'innovazione di Audi incontra Milano nella settimana della design week

L'incontro potrà essere seguito in live streaming dalle ore 16.00 su myaudi.it e sulla pagina LinkedIn di Audi Italia.



Il 9 giugno è il giorno dell'approfondimento Re-generate our lives, il confronto fra Design Audi e Poliform. In questa occasione verrà affrontata la centricità dell'uomo e le sue esigenze alla base della progettazione industriale. Tema questo ovviamente non casuale, visto che Marchio dei quattro anelli propone infatti una nuova design vision dove gli ambienti sono concepiti come sfere private in grado di restituire alle persone lo spazio personale di cui hanno bisogno per generare idee, connettersi, rinnovarsi e innovare.Sempre il 9 giugno, si svolgerà Re-generate our planet. Audi mostrerà i passi per arrivare a una filiera carbon neutral, con l'utilizzo di energia rinnovabile e sostenendo l'economia circolare. A questo evento, oltre a rappresentanti del mondo Audi interverranno la giornalista Francesca Gambarini e la scienziata Ilaria Capua.la narrazione avrà come focus la visione del progresso sostenibile



La serie di incontri si concluderà il 10 giugno con Re-generate our society in cui si approfondirà il tema della diversità e dell'inclusione attraverso un nuovo approccio educativo. Ad animare l'evento la partecipazione, tra gli altri, di Charity Dago, consulente d'immagine e talent manager Ceo & Founder di Wariboko, Claudia Segre, Presidente e Fondatrice di Global Thinking Foundation, e Noemi Accardi, Creative/Editorial Consultant & Writer.



I visitatori di Audi House of Progress, potranno anche vedere, in anteprima italiana, l'Audi A6 Avant e-tron concept, la declinazione con carrozzeria station wagon della berlina-coupé full electric. Anteprima italiana anche per Audi grandsphere concept, che si aggiunge alle concept Audi skysphere e Audi urbansphere.