L’innovazione che fa crescere le aziende

Appuntamento lunedì 12 luglio con il Tech Economy Hub organizzato da Core, società specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, e da 24 Ore Eventi per Il Sole 24 Ore con la partecipazione del Politecnico di Milano in qualità di partner scientifico: a fronte delle risorse che il Recovery Plan destinerà al digitale, alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, si terrà un confronto tra istituzioni, accademici, giornalisti e manager sul ruolo della tecnologia come acceleratore del processo di innovazione già in atto nel nostro Paese.

Attraverso tavole rotonde, dibattiti e confronti, nel corso del Tech Economy Hub (ore 9-15,40) verranno indagate le priorità di investimento necessarie a cogliere le sfide presenti e future, le soluzioni più innovative per portare il nostro Paese nel next future e quali sono le conoscenze e competenze essenziali per poter sfruttare al meglio tutte le opportunità che la tecnologia offre. L'Hub nasce come piattaforma di confronto e di dialogo tra i player della business community che durante l'evento digitale affronteranno diversi temi: dalle caratteristiche alle priorità ai fondi disponibili per la rivoluzione digitale e tecnologica in atto con l'intervento del Viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin e quello del Presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti, che interverranno nella tavola rotonda istituzionale d'apertura alle ore 9 insieme a Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences, e a Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali Italia Enel.

Un Focus specifico sarà dedicato all'economia circolare che non è solo una sfida di innovazione tecnologica: il settore dell'economia circolare in Italia ha un'alta capacità produttiva (100 milioni di tonnellate di materiali riciclati), coinvolge centinaia di aziende per un fatturato di 55,8 miliardi di euro e un valore aggiunto di 18 miliardi, pari all'1,1% del PIL. Uno dei settori dove l'innovazione tecnologica ha permesso di andare nella direzione di maggiore circolarità e sostenibilità è quello dell'agricoltura che di fatto è già entrata nella nuova era digitale con l'agricoltura di precisione basata sull'utilizzo dei dati. Come raccoglierli, come leggerli, come metterli a sistema. Confagricoltura, partner dell'iniziativa insieme al Politecnico di Milano, presenterà le ultime tecnologie in materia di raccolta e utilizzo dei dati in agricoltura durante la tavola rotonda delle ore 10,40 che vedrà tra i relatori anche Patrizio La Pietra, Membro Commissione Senato agricoltura e produzione agroalimentare.

Alla tecnologia digitale in ambito sanitario saranno dedicati due focus specifici: uno alle 11,20 sulla medicina generale che sta orientano i nuovi modelli di prevenzione e cura verso un sistema territoriale cui parteciperà, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa e uno alle ore 14 sul rapporto tra tecnologia e disabilità come facilitatore di accesso al mondo del lavoro che vedrà discuterne, tra gli altri, la Ministra per le Disabilità Erika Stefani. Infine, si affronterà il tema delle tecnologie digitali per un nuovo automotive: quali solo le sfide evolutive del settore? Quali sono gli scenari di crescita di business che le tecnologie digitali possono aprire? A parlarne insieme agli altri relatori Giorgio Neri, New Fiat 500 Commercial Launch Manager & Fiat e Mobility Manager Enlarged Europe.Partner dell'evento, oltre al Politecnico di Milano partner scientifico, sono Confagricoltura, Enel, Fiat, Gilead, Superjob. Event Partner è UnipolSai.La partecipazione a Tech Economy Hub è gratuita previa registrazione.