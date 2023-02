L’innovazione, la cultura e il valore intrinseco di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La tradizione è salvaguardia del fuoco e non adorazione delle ceneri». Vale la pena ricordare un giudizio di Gustav Mahler, uno dei principali innovatori della musica nella complessa transizione tra Ottocento e Novecento, per cercare di approfondire la conversazione avviata su autorevoli giornali a proposito del concerto di Paolo Conte alla Scala di Milano, in programma domani sera.

Gli interventi (Piero Maranghi, Vittorio Sgarbi e Alberto Mattioli su «Il Foglio», Francesco Merlo e Milena Gabanelli su «la Repubblica» e Filippo Facci su «Libero») hanno espresso posizioni contrastanti, dalle accuse di “profanare La Scala” con canzoni e jazz alla contestazione dei “fanatici” della conservazione, dalla differenza tra musica “alta” e “bassa” alla necessità di aprire un luogo “classico” a pubblici diversi dagli abituali frequentatori di una delle istituzioni internazionali della grande musica.

I ragionamenti da fare, a mio parere, riguardano le relazioni fra tradizione e innovazione, necessità della memoria e passione per il futuro. Ma anche il carattere specifico della cultura milanese, che ha fatto di questa città un punto di riferimento della cultura e della creatività di respiro internazionale: un carattere fortemente segnato dall’inclinazione al cambiamento, nell’alveo d’una profonda consapevolezza del valore della storia. La Scala, anche in questa vicenda, ne è conferma.

Sono valori che, per fare solo alcuni esempi, si ritrovano nella lezione politica e civile di un sindaco come Antonio Greppi, protagonista del socialismo umanitario e riformista nel dopoguerra, impegnato a coniugare le scelte per creare lavoro alle iniziative di welfare e all’impegno culturale (la ricostruzione della Scala e dell’Accademia di Brera). E che hanno un’eco nella nascita del Piccolo Teatro di Milano, nel 1954, per l’intraprendenza di Paolo Grassi e di Giorgio Strehler, con il sostegno di esponenti della grandi famiglie imprenditoriali, come i Pirelli, i Borletti e i Falck: un teatro aperto alle voci più originali dell’esperienza europea, radicalmente innovatore, pronto a rappresentare le opere di Bertolt Brecht e a trasformare linguaggi e rappresentazioni, ben oltre la consuetudine con una tradizione che troppo spesso aveva sapore di maniera (ne sarebbe seguita, anni dopo, l’innovazione del Teatro Parenti, con le opere di Testori).

Innovazioni di ampio respiro, appunto. Cultura d’avanguardia. E popolare. Capace di rotture. E di definizione di nuovi canoni. Con la consapevolezza di dover considerare «la cultura come il pane» (per riprendere il brillante titolo di un articolo di Silvestro Severgnini sulla “Rivista Pirelli” del 1951). Eccolo, appunto, un cardine del miglior costume culturale e civile di Milano, del “rito ambrosiano” che si allarga dalla chiesa alla società: l’innovazione. Le architetture di Gio Ponti e il design dei grandi maestri ne sono riprove.