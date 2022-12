L’innovazione digitale Ue punta su Ai e cybersecurity per le Pmi

Tra gli Edih di cui Intesa Sanpaolo è partner figurano Artes 5.0, specializzato nei servizi di intelligenza artificiale e robotica rivolto ai settori salute, manifattura sostenibile, economia della rigenerazione, industria creativa e culturale; Expand, focalizzato su intelligenza artificiale e cybersecurity per la manifattura in Piemonte e Val d'Aosta; Edih L, puntato su Ai, cybersecurity, supercalcolo, digital twin e blockchain per la manifattura lombarda;

Hd-Motion, specializzato nei servizi di Ai e cybersecurity per i trasporti; Birex Plus Plus, con servizi di supercalcolo e Big data per la manifattura digitale sostenibile; Dips, sempre focalizzato su Ai e cybersecurity per il settore salute nella provincia di Trento; Damas, mirato su Ai e supercalcolo per il settore automobilistico e aerospaziale.