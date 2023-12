L’innovazione è sempre più responsabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per Innovazione Responsabile – recita la Prassi di Riferimento UNI - si intende quell’innovazione che è finalizzata alla qualità della vita. Per essere responsabile, dunque, l’innovazione deve essere orientata non solo alle opportunità di crescita ma alla valutazione di impatti, rischi e opportunità sociali, etiche, ambientali e culturali. Deve coinvolgere gli stakeholder dall’inizio alla fine del processo e prevedere meccanismi di supervisione in grado di rispondere efficacemente ai cambiamenti delle conoscenze e delle circostanze.



Sono le imprese i principali portatori di innovazione nella vita dei cittadini per questo sempre più attenzione è dedicata alle varie forme di imprenditorialità come motore di sviluppo economico e sociale. Il loro ruolo nell’innovazione rende le startup protagoniste degli ecosistemi imprenditoriali. Tra loro, sempre di più sono quelle che orientano la propria attività imprenditoriale verso sfide globali di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e qualità della vita. Proprio per questo policy maker ed enti internazionali hanno creato forme giuridiche e certificazioni che attestano la caratteristica di impresa socialmente responsabile.



Le startup a significativo impatto sociale e ambientale sono giovani imprese ibride, ovvero che ambiscono a generare sia un significativo impatto sociale o ambientale sia un ritorno economico. Il report di Social Innovation Monitor (SIM), che ogni anno contribuisce alla comprensione di questo ecosistema, registra una crescita costante della quota di startup a significativo impatto sociale e ambientale: dal 3,1% del totale nel 2020 al 3,8% di fine 2021 mentre nel 2022 la crescita è del 20,8% (da 486 a 587 società). Il numero delle altre startup innovative, invece, ha subito una leggera flessione del 6,1% (da 12182 a 12026).



In questo contesto si inserisce il progetto GoBeyond, la piattaforma d’innovazione responsabile di Sisal che negli anni ha consolidato la sua rilevanza all’interno dell’ecosistema startup. A testimoniarlo sono i record raggiunti dalla settima edizione della call for ideas: 456 candidature di startup, ovvero il 29% in più rispetto al 2022 e con il 35% di startup a leadership al femminile, in controtendenza rispetto al trend italiano (13,6%). Numeri che raccontano l’evoluzione di GoBeyond negli anni da call for ideas a vera e propria piattaforma di innovazione con oltre 1500 startup coinvolte nelle varie edizioni e oltre 1000 innovatori e startupper che hanno partecipato ai corsi della Academy e agli incontri della Community per rafforzare cultura e strumenti dell’innovazione responsabile.



Ad aggiudicarsi il grant equity free da 50mila euro messo in palio da GoBeyond è stata la startup MgShell grazie a un dispositivo che rivoluzionerà l’approccio medico alla degenerazione maculare senile, la principale causa di cecità per gli over 50. Altre cinque startup finaliste si sono aggiudicate percorsi di advisory con il network di autorevoli partner: A4W (Angels for Women), Alkemy, Carter&Benson, FoundationC, frog-Part of Capgemini Invent, Google, Italian Tech, La Carica delle 101, Mamacrowd, NTT DATA, K&L Gates, SheTech, Social Innovation Teams e StartupItalia.



Mentre un premio speciale è stato riconosciuto per la prima volta a 3 startup concept only che avranno accesso gratuito allo Startup Builder, il percorso di incubazione online di Startup Geeks, partner

L’innovazione responsabile è il cuore del progetto GoBeyond che vuole contribuire a supportare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali con un impatto positivo sulla società, privilegiando non solo idee orientate all’innovazione tecnologica, ma anche tutti quei progetti che nel lungo periodo contribuiscono alla costruzione di un futuro più responsabile, digitale e inclusivo.