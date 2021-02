L’innovazione del futuro sarà una cultura aziendale più sobria Jessica Powell, dopo essere arrivata ai vertici di Google, ha deciso di lasciare il gigante e ripartire da una piccola start up e da un romanzo nel quale, sotto le vesti del racconto, cela le verità scomode dei big del web di Luca De Biase

(GettyImages)

Jessica Powell, dopo essere arrivata ai vertici di Google, ha deciso di lasciare il gigante e ripartire da una piccola start up e da un romanzo nel quale, sotto le vesti del racconto, cela le verità scomode dei big del web

7' di lettura

Crescere. Diventare sempre più grandi. Battere ogni record. Superare sé stessi e tutti gli altri. È la cultura delle grandi società della tecnologia americana e di tutte le aziende che vogliono seguirne le orme. Una cultura nella quale si dà per scontato che questa corsa inarrestabile serva a cambiare il mondo e, dunque, a migliorare il mondo. Una identificazione - tra tecnologia, cambiamento e miglioramento - che nel microcosmo di Silicon Valley sembra più ovvia di quanto non si cominci ormai a pensare altrove.

Nella valle delle startup giganti, l’imperativo nel gergo locale è “scalare”. Non è tanto un’ossessione. È un preconcetto. Uno stato d’animo. Forse è un desiderio generato da una psicologia non troppo matura che ha bisogno di conferme continue. È, banalmente, una richiesta della finanza. Quasi certamente è un sistema di potere che punta a perpetuarsi. Oppure è una sorta di mito fondativo per una cultura proiettata verso il futuro. Più probabilmente è tutte queste cose insieme. Qualunque sia la spiegazione, l’ethos di Silicon Valley ha assorbito la vita di Jessica Powell con la sua monocorde concezione quantitativa della crescita: «Il fatturato, il valore di borsa, il numero di utenti, tutto deve registrare un’espansione. E tutto è progettato di conseguenza».

Loading...

Jessica Powell si è trovata immersa in questa comunità guidata da ingegneri, peraltro prevalentemente bianchi e maschi, che dedicano la loro gioventù alla scalabilità illimitata dei loro business. Powell ha lavorato per Google arrivando al ruolo di responsabile della comunicazione. Era nella stanza dei bottoni. Ma è sempre restata un’estranea in quella immensa casa. Quando ne è uscita ha sciolto la tensione con una bella risata: e ha deciso di scrivere ciò che ha imparato in un romanzo satirico che dichiara di raccontare fatti totalmente inventati, avvertendo però che quei fatti contengono l’essenza della verità. Per tutti coloro che sono affascinati dalla forza delle aziende di Silicon Valley o che temono la loro potenza inarrestabile, il romanzo di Jessica Powell, “The Big Disruption”, si rivela una lettura divertente e istruttiva. Persino qualcosa di più. E la traduzione italiana in uscita per Campanotto rilancia la curiosità di chi vuole vedere come va a finire.

Intendiamoci. Avendo studiato a Stanford, Powell si era messa in una traiettoria naturalmente convergente col mondo di Silicon Valley che proprio da quell’università attinge una gran parte dei suoi talenti. Ma lei non ci pensava. «Non credevo ai pregiudizi che mi sussurravano all’orecchio i miei compagni, convinti che scrivere “codice” non sia roba da femmine. Sta di fatto che non ero molto interessata a quella materia». In effetti, la svolta per il suo piano di studi a Stanford sarebbe avvenuta nel corso di un piacevole evento a base di vino, formaggio e letterature comparate. «A quel tempo, non conoscevo nessuna lingua straniera» racconta Powell. «Ma il racconto delle diverse culture attraverso le rispettive arti della scrittura mi cambiò la prospettiva. E così sono partita per scoprire il mondo. In Spagna. In Portogallo. In Francia...». Viaggi che le avrebbero rivelato, tra l’altro, una personale facilità di apprendimento delle lingue. Tanto che per un po’ si sarebbe mantenuta come traduttrice. Esperienza importante: «Ha ragione» risponde Powell «non molti lo sottolineano. Quel mestiere non risponde tanto al bisogno di trasferire delle parole da una lingua all’altra: piuttosto serve a mettere in comunicazione persone che vedono il mondo in modo diverso, che hanno mentalità e culture molto differenti». È un ruolo che, facendo un salto di astrazione, Powell si è trovata a giocare anche quando ha dovuto mettere in relazione la cultura delle aziende tecnologiche, come Baidu e Google, con quelle del resto del mondo. Non prima, però, di aver sperimentato altre professioni. Compreso un significativo paio d’anni come responsabile comunicazioni alla Cisac, la confederazione internazionale delle Società degli autori e compositori, insomma chi difende il copyright.

Esperienze professionalmente diverse. Molto diverse. Che l’hanno resa, culturalmente, un’aliena nella tribù googlesca. Non per nulla alla fine Jessica Powell non ha resistito a porsi delle domande. Che cosa motiva l’insaziabile espansione delle grandi aziende tecnologiche? Perché c’è una tale distanza tra ciò che appare e ciò che è l’innovazione tecnologica? Da dove vengono le idee che i giganti digitali realizzano con le loro enormi capacità ingegneristiche? Quali ne sono gli effetti: distruggono o costruiscono?