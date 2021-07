L’innovazione non è piu un tabù. Anche per le piccole imprese

4' di lettura

Il trasferimento tecnologico, che va di pari passo con la possibilità di dedicare risorse a ricerca e sviluppo, per anni non è stato alla portata delle micro, piccole e medie imprese, e tuttora spesso non lo è. Costi troppo alti a fronte di risultati incerti o comunque difficilmente apprezzabili (e ammortizzabili) nel breve periodo, hanno imposto a un ampio tessuto di Pmi un gap tecnologico, rispetto alle grandi, difficilmente colmabile, escludendo ovviamente da quel novero le aziende, startup o meno, che invece sono nate all’insegna dell’hi-tech, magari di nicchia.

Proprio per contribuire a ridurre quel gap, e dare un’occasione alle Pmi di operare nel campo della r&d ad armi quasi pari alle grandi, la Camera di commercio di Genova ha stretto, con l’Istituto italiano di tecnologia, un accordo che mira a creare un punto di incontro, non virtuale ma fisico, tra aziende e ricercatori dell’Iit. Un’intesa sulla quale l’ente camerale non investe solo energie ma anche denari: circa 2,5 milioni di euro.

Strumenti per le Pmi

La Cciaa già dispone di strumenti rivolti alle Pmi, quali il Pid, Punto impresa digitale per la diffusione della cultura digitale (che si occupa anche di assegnare voucher a fondo perduto) e l’Enterprise Europe network, per favorire il trasferimento tecnologico. Ma in questo caso l’approccio è differente; perché la Camera ha organizzato, presso il Center for robotics and intelligence systems dell’Iit, a San Quirico, un’area di contatto tra le realtà imprenditoriali interessate a sviluppare piani di ricerca e i ricercatori di Iit, che potranno fornire indicazioni in merito alle possibilità di sviluppo dei progetti e definire il loro possibile sbocco nel trasferimento tecnologico.

«Ci abbiamo messo quattro anni – spiega Maurizio Caviglia, segretario generale della Cciaa di Genova - per concretizzare il progetto con l’Iit. Non per lentezza burocratica, ma perché il progetto è cambiato mentre lavoravamo: all’inizio non era stato pensato con l’individuazione di un luogo fisico e non si sapeva dove poter insediare questo servizio; poi Iit ha trovato la struttura. Quando si parte con un’idea poi, nel tempo, questa deve diventare compatibile con la programmazione con la progettazione, con l’urbanistica e con le destinazioni; quindi c’è voluto parecchio tempo per arrivare a materializzare quella che era l’idea iniziale».

Al lavoro con altre associazioni

Quello che fa la Cciaa, prosegue Caviglia, «è un’attività di sussidiarietà con le associazioni di categoria: lavoriamo con Confcommercio, Confindustria, Cna, Confartigianato e Alleanza delle cooperative. Con loro opereremo come facciamo quando realizziamo i voucher del Pid, con cui diamo dei contributi alle imprese per dei piccoli interventi di digitalizzazione e di crescita tecnologica, facendo in modo di riuscire a capire dalle associazioni di cosa hanno più bisogno le imprese e cosa, per loro, è maggiormente interessante. Anche nell’ambito dell’accordo con l’Iit, tramite i nostri Pid e le associazioni di categoria, approfondiremo con l’Istituto alcune materie che sta sviluppando e portando avanti nell’automazione, nell’intelligenza artificiale e nella ricerca. Insieme alle associazioni valuteremo quali possono essere le attività di maggior interesse e individueremo le imprese che possano essere interessate».