L’innovazione secondo Pontetorto: dal pile con la canapa ai tessuti riciclati e anti-virus

La produzione di Pontetorto segue due categorie: l’athleisure di qualità, al quale è destinata buona parte della ricerca tecnologica, e il fashion. «I marchi legati allo sportswear, soprattutto quelli dell’area alpina e scandinava, sono profondamente interessati e impegnati nella sostenibilità. Quelli della moda seguono ancora più l’aspetto e il prezzo, ma l’attenzione ai temi dell’ambiente sta realmente aumentando anche fra di essi».

Pezze di lana destinate al riciclo

Se 70 anni fa Pontetorto è stata fondata, è nel 1985 che è nata un’altra volta, grazie a un’intuizione fortunata: quella di produrre il pile, un tessuto inventato nel 1979 dalla statunitense Malden Mills (insieme a Patagonia), ma all’italiana, dunque aumentandone il grado di qualità. «In quegli anni anche noi stavamo pensando a una fibra simile - racconta DeMatteis -. Eravamo un’azienda laniera, e conoscevamo il confort del velour di lana, particamente un pile di lana. Abbiamo dunque adottato la tecnologia di Malden sul poliestere (all’inizio l’azienda non mise brevetti sul suo prodotto, ndr), grazie all’interesse e alle conoscenze di Bruno Banci, padre degli attuali proprietari, che era un tecnico tessile, e abbiamo sviluppato la nostra tecnologia. La differenza del pile di Pontetorto rispetto a quello degli altri competitor è che abbiamo ottenuto una qualità talmente elevata che oggi gli eredi della Malden si rivolgono a noi per la produzione da destinare all’Europa». Ma la sostenibilità torna anche qui, visto che negli ultimi anni Pontetorto ha messo a punto dei pile fatti con materiali di riciclo e biodegradabili: il Tecnopile, con fibre che si dissolvono nell’acqua e nelle discariche, e il Biopile, dove la struttura interna è fatta di fibra di canapa. Il pet delle bottiglie viene trasformato in poliestere di elevata qualità.

«Non lavoriamo solo il sintetico, ma anche con fibre naturali. Ogni materiale ha caratteristiche positive e aspetti negativi: prendiamo una maglietta di cotone, è certamente in fibra naturale, ma il cotone consuma molta acqua e per fare sport non è ideale, perché trattiene l’umidità - spiega DeMatteis -. Mentre è ideale il poliestere di ultima generazione, che consente un’ottima traspirabilità».

Il pile di Pontetorto

La prossima sfida per Pontetorto passa dal coinvolgimento del distretto: «Stiamo cercando di rilanciare Prato nella sua vocazione originaria, quella del recupero, ma in modo innovativo. Nel frastagliamento del distretto, purtroppo, ci sono molte piccole aziende in difficoltà, specie di questi tempi, che passano sopra a molte cose pur di conquistare un ordine, un approccio vessatorio che deve finire. Io sono coordinatore scientifico dell’Astri, l’associazione tessile riciclato italiana, e ci stiamo muovendo per aumentare la consapevolezza delle aziende. Siamo in contatto con il polo universitario di Firenze, perché dobbiamo far dialogare il know how, la ricerca e la cultura delle nostre imprese, per portare tutto a un livello più elevato». Punto di partenza è anche il lancio di un progetto di formazione interna, insieme all’agenzia Formall: Encircletex è volto alla sensibilizzazione di tutto il personale sull'innovazione di processo e di prodotto nell'ambito dei nuovi strumenti in tema di economia circolare.