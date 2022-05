L’innovazione tecnologica per avere cibo a sufficienza in modo sostenibile e sicuro

Secondo il ministro Patuanelli le difficoltà sono legate in gran parte alle limitate dimensioni aziendali. “In Italia la dimensione media delle aziende agricole che percepiscono gli aiuti della Pac - ha aggiunto Patuanelli - è di 14 ettari. Estensione che scende a soli 8 ettari se consideriamo anche chi non accede agli aiuti Pac. Si tratta di dimensioni troppo limitate per sostenere investimenti importanti come quelli che l’innovazione tecnologica richiede. C’è quindi bisogno di strutture che forniscano servizi tecnologici agli imprenditori più piccoli”.

Il Meeting di Napoli ha rinsaldato la partnership Italia-Israele. “Una collaborazione non nuova – ha proseguito l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar - e che ha vissuto momenti importanti anche nella fase più dura della pandemia quando gli esperti dello Sheba Medical Center di Tel Aviv sono stati a Verduno in Piemonte per aiutare i sanitari italiani in grave difficoltà per l’offensiva del Covid 19. Fu d'altro canto proprio due anni fa, prima della pandemia, che incontrammo a Roma i vertici di Confagricoltura con i quali cominciammo a discutere di come aiutare gli agricoltori e le aziende del Sud Italia partendo dal fatto che abbiamo condizioni climatiche simili. È così è nata l’idea di realizzare un evento dedicato alle tecnologie per l’agricoltura, per la gestione dell’acqua e delle piante. Il nostro obiettivo, col tempo, è quello di far diventare questa conferenza un evento per tutti i paesi del Mediterraneo e non solo. Anzi, mi auguro che tra dieci anni possano partecipare con noi a questo Meeting anche gli agricoltori dei Paesi Arabi”.



“Il nostro auspicio – ha concluso il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - è che il meeting Italia-Israele sull’innovazione in agricoltura possa diventare presto un appuntamento annuale nel quale, nel tempo, sviluppare un modello agroalimentare Mediterraneo. Italia e Israele rappresentano oggi l’eccellenza e devono guidare lo sviluppo agroalimentare di quest’area garantendo un futuro anche a chi oggi rischia di non averlo. Ci sono oggi cittadini del mondo che fanno fatica a procurarsi prodotti alimentari di prima necessità e altri che invece ne hanno troppi. Non possiamo lasciare nessuno indietro. E l’unica possibilità di produrre più prodotti agroalimentari, di qualità e in modo sostenibile è quella di accelerare l’innovazione tecnologica. Pandemia e guerra ci hanno restituito l’importanza di una sicurezza alimentare. In questa ottica bisognerà immaginare anche un G20 dell’alimentazione nel quale immaginare una food policy a livello globale”.