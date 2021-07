L’Inps: con crisi Covid brusca caduta del fabbisogno di lavoro. Balzo della spesa per Cig

6' di lettura

È una fotografia quella dell’Italia travolta da oltre un anno di emergenza Coronavirus che si compone di tante ombre e poche luci. Da qualunque prospettiva lo si analizzi, osserva l’Inps nel XX Rapporto annuale 2021 presentato alla Camera, il 2020 è stato caratterizzato da una brusca caduta del fabbisogno di lavoro: ad una riduzione degli occupati del 2,8% si affianca un calo delle unità di lavoro del 7,1% e delle ore lavorate del 7,7%, a suggerire una riduzione allargata del contributo lavorativo. Una parte, se pur ridotta anche a seguito del blocco dei licenziamenti, ha perso il lavoro, ma molti hanno lavorato e guadagnato meno. Le assunzioni hanno subito una contrazione attorno al 30%, arrivando a sfiorare il 40% per intermittenti e apprendisti. Le trasformazioni sono diminuite del 21% e le cessazioni sono calate mediamente del 25%, con livelli più elevati in particolare per l'apprendistato (31%) e per il tempo indeterminato (29%), vale a dire per le tipologie contrattuali più interessate dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso contestuale alla Cig Covid.

Dall’inizio della pandemia a oggi misure di sostegno al reddito per 44,5 miliardi

Dal rapporto viene fuori una fotografia completa di quanto è accaduto nel 2020, l’anno del Coronavirus. Un arco temporale che, complice anche le misure restrittive che sono state messe in campo per arginare la diffusione del contagi, ha visto l’Inps spendere dall'inizio della pandemia ad oggi 44,5 miliardi di euro in misure di sostegno al reddito che hanno complessivamente raggiunto 15.1 milioni di cittadini.

Reddito di cittadinanza: 2/3 beneficiari distanti da mercato lavoro, forse non immediatamente rioccupabili

Tra le misure di sostegno, reddito e pensione di cittadinanza. Nel report Inps viene chiarito che i due terzi dei 3.7 milioni di beneficiari di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza non risultano presenti negli archivi Inps degli estratti conto contributivi negli anni 2018 e 2019, e sono quindi distanti dal mercato del lavoro (e forse non immediatamente rioccupabili). Il restante terzo, che invece risulta presente, rivela in media, spiegano da Inps, un reddito pari al 12% delle retribuzioni annue medie dei lavoratori del settore privato in Italia, e solo il 20% ha lavorato per più di 3 mesi nel corso del periodo precedente all'introduzione del sussidio, dipingendo quindi un quadro di considerevole esclusione sociale per gli individui coinvolti dalle misure.

Gli effetti della pandemia sui conti dell’istituto

«L'aumento della spesa per integrazioni salariali e la contrazione delle entrate contributive - ha detto Tridico - hanno determinato un peggioramento del risultato finanziario di competenza dell'Istituto, che è passato da +6,6 miliardi di euro del 2019 (il miglior risultato degli ultimi 11 anni) a meno 7,1 miliardi di euro del 2020. Nei primi cinque mesi dell'anno in corso - ha continuato Tridico - registriamo tuttavia importanti segnali di ripresa del tessuto produttivo. Infatti, al 31 maggio 2021, le entrate contributive riferite a tutto il settore privato (aziende, lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori domestici) sono aumentate di 4,5 miliardi di euro, con un incremento sul 2020 di oltre nove punti percentuali. Siamo confidenti che, nel corso dell'anno, la sostenuta ripresa economica in atto riporti le entrate contributive dell'Inps ai livelli del 2019, consentendoci di superare in un solo anno gli effetti finanziari negativi della pandemia».

Nell’anno del Covid 19 miliardi spesa per Cig

Le spese per Cassa integrazione salgono da 1,4 miliardi di euro del 2019 a 19 miliardi del 2020. Pur in presenza di una crescita delle entrate del 30% il saldo del 2020 è negativo per 12,4 miliardi di euro mentre nel 2019 era stato positivo per 3,4 miliardi. I beneficiari che erano nel 2019 poco più di 620 mila sono nel 2020 oltre 6,7 milioni, con una prestazione media di 2.788 euro. «La Cassa integrazione guadagni (Cig) - ha chiarito il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in occasione della presentazione della Relazione annuale - ha visto aumentare, con i provvedimenti in deroga, i pagamenti di oltre 13 volte,passando da 1,4 miliardi di euro nel 2019 a 18,7 miliardi nel 2020, a seguito dell'aumento di quasi undici volte il numero dei beneficiari, passati da 620mila nel 2019 a 6 milioni e 700mila lavoratori coperti da Cig nel solo 2020, con un valore medio pro capite della prestazione pari a 2.788 euro. Si è trattato - ha aggiunto il numero uno del’Inps - di un fenomeno che ha riguardato tutti i lavoratori, se si considera che i dipendenti in cassa a zero ore, inizialmente pari alla metà dei beneficiari nel primo lock-down, con il 45% ad aprile 2020,sono calati come incidenza al 9% nel luglio 2020 fino a raggiungere il 7% nel febbraio 2021».