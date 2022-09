L’inquietudine dei mercati cresce (ma non troppo) all’approssimarsi del voto

Poiché si tratta di prodotti speculativi, sono spesso caratterizzati da un certo effetto di leverage finanziario, ottenuto attraverso l’utilizzo di strumenti derivati (futures, ma anche opzioni): ad esempio un ETF con leva 2X, raddoppia l’estensione delle oscillazioni del sottostante, permettendo di guadagnare (o perdere) il capitale investito in maniera proporzionale.

La Figura 4 visualizza le quotazioni di due fondi ETF short con un diverso leverage (2X e 5X): è immediato osservare l’impatto di questo parametro sulla rischiosità dell’investimento speculativo. Non sorprendentemente, dopo un lungo declino dei valori quotati tra il 2018 ed il 2021, nella prima metà del 2022 entrambi i fondi hanno registrato buone performance in coerenza con il declino osservato dei prezzi dei BTP, con un aumento consistente dei volumi di negoziazione. Anche in questo caso, tuttavia, il picco relativo sembra essere stato raggiunto nella prima metà di giugno, seguito da uno stallo relativamente volatile.

FIG.4 La Figura 4 visualizza l’andamento di alcuni fondi ETF short sui titoli governativi italiani dall’agosto 2017 ad oggi (dati giornalieri).

ANDAMENTO DI ALCUNI FONDI ETF SHORT SUI TITOLI GOVERNATIVI ITALIANI Loading...

Oltre lo scudo anti-spread: la prima linea difensiva della BCE è già operativa

Nel frattempo, la BCE non è stata a guardare. Anche a luglio ha ricordato come la sua strategia anti-frammentazione fosse basata su più strumenti: la copertura del TPI nei casi di condotte irrazionali e disordinate dei mercati e quella del vecchio scudo, le OMT per problemi nella trasmissione della politica monetaria causati dal rischio di ridenominazione e specifici di un paese. Accanto a questi è stato altresì previsto, la BCE prevedeva l’utilizzo in forma flessibile dei reinvestimenti dei proventi derivanti dai titoli in scadenza nell’ambito del programma di acquisti pandemico PEPP. Si tratta in larga parte (per oltre il 90%, circa 1.550 miliardi di euro) di titoli governativi dei Paesi dell’area Euro.

Grazie a questa flessibilità, in fase di reinvestimento la BCE ha la possibilità di ridurre lo stock di titoli tedeschi in bilancio effettuando de facto un “quantitative tightening”, e di accrescere contestualmente gli acquisti di titoli periferici (un quantitative easing silenzioso) per ridurre le pressioni alla frammentazione.