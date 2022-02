L’insalata dello chef tristellato Enrico Crippa: cento ingredienti per #HTSI100

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se si dice di qualcosa che è al 100%, non si hanno dubbi. Significa che è omnicomprensivo, perfetto: contiene tutto. È unità e rotondità. Coesione ed equilibrio. Per questo l'insalata di erbe, germogli e fiori di Enrico Crippa è un'insalata 100%, perché è quasi enciclopedica. Si chiama “21…31…41…51…” ed è uno dei signature dish dello chef, ideato ormai 16 anni fa e oggi ripensato in esclusiva per celebrare il numero 100 di How to Spend it. Una versione speciale sarà presente nel menu del suo ristorante tristellato Piazza Duomo ad Alba da venerdì 18 a domenica 20 febbraio.

Assaggiarla è un'esperienza che va dalla “a” di Acetosa Butterfly Rossa alla “z” di Zenzero. In mezzo altre 98 erbe preziose, un mix unico, raccontato da Fernanda Roggero nel giornale in edicola proprio a partire da oggi: il nostro numero 100. La genesi, la storia del piatto e la sua preparazione certosina vengono ripercorse passo passo per restituire la completezza, la poesia e la meticolosità che sono dietro a questa esplosione di armonia.

Per chi non riuscisse a provarla, lasciamo la ricetta che Crippa ha voluto regalare ai nostri lettori. Si inizia ovviamente recuperando i 100 ingredienti. Per far propri i consigli dello chef e ottenere la più sublime versione del piatto, tutti i segreti nell'articolo su How to Spend it 100 in edicola da oggi, venerdì 18 febbraio.

L' “Insalata How to Spend it”. Foto di Lido Vannucchi.

INSALATA HOW TO SPEND IT

100 erbe germogli e fiori

ALGA NORI

CAROTA

PAK CHOI FUEGO

MITSUBA

MENTA ACQUATICA

MERTENSIA

VIRGINICA

MENTA BERGAMOTTO

EDERA TERRESTRE

SENAPE CRIMSON

SENAPE BIANCA

MIZUNA PURPLE

MIZUNA SCARLETT

CERFOGLIO

PREZZEMOLINO

PAK CHOI

TATSOI

ATREPLICE ROSSA

SEMI DI CHIA

BASILICO THAI

BASILICO VIOLA

INDIVIA BELGA

BASILICO DARK OPAL

BIETOLINA GAMBO GIALLO

BIETOLINA ROSSA

RUCOLA ROSSA

DRAGONCELLO

RUCOLA VERDE

NASTURZIO VERDE

NASTURZIO RUBINO

MORDIGALLINA

LEVISTICO

AGASTACHE ANISATA

TRIFOGLIO DORATO

RAVANELLO

RUMEX ACETOSA

ACETOSA BUTTERFLY ROSSA

ACETOSA DI BELLEVILLE

SARSET

ACETOSA VERDE SELVATICA

FINOCCHIO MARINO

MAGGIORANA SIRIACA

ORIGANO

MAGGIORANA

ERBA BRUNELLA

ERBA BARBARA

CRESCIONE LIBANESE

ORIGANO JAMAICA

TIMO ARGENTO

ERBA FORMAGGIO

TIMO COMUNE

CAVOLO MARITTIMO

FICOIDE GLACIALIS

STEVIA

SALVIA ANANAS

YERBA BUENA

MERTENSIA MARITTIMA

SESAMO BIANCO

SESAMO NERO

MERTENSIA VIRGINICA

MALVA ALBA

WASABI

MALVA MARINA

SHISO ROSSO FOGLIA PICCOLA

SHISO VERDE FOGLIA PICCOLA

CRESCIONE ACQUATICO

LATTUGA DEI MINATORI

TANACETO

NEPETELLA

OXALIS TUBEROSA

PERELLA

GENTILINA

LATTUGA ROSSA

LATTUGA ASPARAGO

SALICORNIA

SILENE

TULBAGHIA

ERBA BERGAMOTTA

RAPUNZIA

MENTA CIOCCOLATO

CACCIALEPRE

ORIGANO HOPLEY

TIMO LIMONE

ROSA CANINA

RADICCHIO TARDIVO

ZENZERO CANDITO

NOCCIOLE

ALKEKENGI

PIMPINELLA

FIORI DI ACETOSA BUTTERFLY

FIORI DI PAK CHOI

GENZIANELLE

PRIMULE ALLEVATE

VIOLETTA MAMMOLA

CALENDULE

FIORDALISO

TAGETE

FIORI DI LIMONE CAVIALE

FIORI DI PISELLO

FIORI DI BORRAGINE