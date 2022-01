L’instabile miscela di paura, nazionalismo e orgoglio che mina l’ordine mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come ha osservato l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell, i giorni in cui pace e guerra costituivano due condizioni distinte non ci sono più. Altrettanto ibride sono divenute le situazioni che il mondo deve e dovrà affrontare. In questo scenario, il peso economico della Ue si è drammaticamente ridotto: trent’anni fa l’Ue rappresentava un quarto della ricchezza mondiale, adesso è poco sopra il 10%; e simile è l’involuzione della sua demografia. Il ruolo di regolatore mondiale che Bruxelles ha reclamato in questi anni e il suo potere normativo si scontrano contro i valori diversi di potenti rivali.

La competizione per definire gli standard globali è già iniziata nella corsa per il dominio nell’intelligenza artificiale, nel cloud computing, nei semiconduttori, nelle biotecnologie. Ai suoi confini si esercitano forze e strategie di destabilizzazione, al suo interno la sfera politica si restringe con i valori liberali messi in discussione. Il piano Strategic compass (da approvarsi definitivamente nel marzo 2022), quale risposta alle tante minacce ibride (dai cyber-attack alla manipolazione delle informazioni, dalla sicurezza e difesa dei cittadini al cambiamento climatico) rivela tanto la crucialità del momento storico quanto i ritardi di un impegno condizionato dall’alleanza americana, con un presidente Biden molto favorevole al progetto europeo purché non si sovrapponga a quello Nato. Frattanto, si moltiplicano pericolose aree di crisi a Est come oltre il Mediterraneo.

Ulteriori elementi di divisione allignano nel cuore stesso dell’Europa. Nel guado della transizione verde Bruxelles è afflitta dagli spasmi della crisi energetica con prezzi per l’elettricità sbalorditivi che impoveriscono famiglie e imprese, con Paesi che dipendono dal gas, innanzitutto di Mosca, come Germania e Italia, e altri che non hanno mai abbandonato la produzione di energia nucleare come la Francia.

A trarre vantaggio da questa dipendenza è stata, finora, la Russia di Vladimir Putin, che fa leva sulle sue risorse di gas. Eppure, nello scenario mondiale anche il Pil di Mosca è declinato altrettanto che gli standard di vita. Malgrado un’economia relativamente arretrata, i leader russi, concentrati su una visione di sicurezza, sono riusciti a forgiare un notevole potere militare consentendo al Cremlino di mantenere il posto sulla scena internazionale. Ma la transizione green nonché i sussulti geopolitici in Asia centrale dovrebbero spingere la Ue a trovare un fronte unito per trattare con Mosca da una posizione di forza che allinei valori e interessi.

D’altro lato, l’Ue vorrebbe una più profonda cooperazione con Washington, ma non c’è accordo su come procedere senza alienarsi la Cina o rischiare di minare il sistema internazionale che essa cerca di difendere, essendo la Francia l’unico Stato europeo con una significativa presenza militare nell’Indo-Pacifico. Né tutti i governi europei sono convinti dell’affidabilità del partner americano.