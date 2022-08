L'installazione del lucernaio non deve alterare la fisionomia dello stabile

La decisione della Cassazione

Preso atto delle pronunce di merito, la condòmina ha presentato ricorso in Cassazione sulla base di una serie di motivazioni. Nella prima, l'attrice ha contestato alla Corte d'appello un improprio rigetto della domanda per difetto di prova che l'installazione dei lucernai non avesse recato danno alla stabilità del fabbricato. I giudici, infatti, non avrebbero preso in considerazione la relazione di accertamento tecnico effettuata e compilata prima della causa e, constatata la necessità di indagini più approfondite, non avrebbero richiesto controlli supplementari. Inoltre, a detta della ricorrente, avrebbero formulato il verdetto anche sulla base del rilievo di lesioni nell'intelaiatura secondaria del tetto causata dalla sua rimozione. Operazione che, in realtà, risulterebbe necessaria all'inserimento dei finestroni.

Secondo la Suprema corte, il motivo merita accoglimento nella parte in cui contesta l'erronea reiezione della domanda per mancata verifica della sicurezza dei lavori: la donna, infatti, aveva reclamato un accertamento che comprovasse che l'opera non alterava la struttura in termini di stabilità e decoro. Verifica che, in base a quanto si legge negli atti, non le è stata accordata.

Fisionomia architettonica compromessa

Un discorso analogo vale per la seconda motivazione. La ricorrente, infatti, ha contestato la validità della tesi secondo cui, per i giudici di secondo grado, i suoi lucernai avrebbero violato l'articolo 6 del regolamento condominiale, intaccando la fisionomia architettonica ed estetica di un fabbricato che, in realtà, era privo di valore artistico e presentava già, sul tetto, una serie di finestroni tra loro difformi. Sul primo punto, gli ermellini hanno riconosciuto come effettiva la violazione notificata dalla Corte di merito: secondo la norma, infatti, è vietato «apportare innovazioni varianti o modifiche anche all'interno di singole proprietà che possano recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico». I lucernai della ricorrente, di dimensioni diverse rispetto a quelli esistenti, alteravano l'armonia dello stabile. La lesione del decoro architettonico, infatti, non si riscontra solo in palazzi provvisti di particolare pregio artistico ma subentra ogniqualvolta l'installazione di un'opera modifica in maniera sproporzionata le fattezze di un edificio.

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, la tesi della parte ricorrente è stata reputata corretta: spettava ai giudici di merito, infatti, valutare l'intervento nel complesso degli altri precedentemente eseguiti (e tra loro profondamente diversi) per misurarne l'impatto sul decoro architettonico generale. Pertanto, in relazione ai motivi parzialmente accolti, la Suprema corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano, che si occuperà anche della liquidazione delle spese del giudizio tra la condòmina e il condominio.