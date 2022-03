L’insurtech all’italiana migliora, ma l’ecosistema stenta a decollare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua in Italia la crescita dell'innovazione in ambito assicurativo, anche se si mantiene su livelli troppo bassi. Gli investimenti in start up da parte delle compagnie assicurative sono raddoppiati a quasi 10 milioni di euro dai 5,1 del 2020, ma allo stesso tempo diminuiscono sperimentazioni su progetti innovativi interni e partnership: meno della metà delle compagnie assicurative ha avviato progetti sviluppati internamente in campo insurtech, contro il 63% del 2020, e calano anche le collaborazioni...