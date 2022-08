L’integrativo riduce l’orario per gli over 60

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato approvato dai circa 1000 lavoratori e lavoratrici della Maschio Gaspardo, dopo 12 mesi di trattative con la proprietà e due cambi di delegazione da parte dell’azienda: il nuovo contratto collettivo aziendale che resterà valido per 4 anni, fino a dicembre 2025. Nelle assemblee l’ipotesi di accordo è stata approvata con l’88,96% dei voti ed ha visto la partecipazione del 69,75% dei dipendenti dei siti di Campodarsego, Cadoneghe (Padova), Cremona, Morsano al Tagliamento, Concordia Sagittaria (Venezia). L’intesa prevede miglioramenti nelle relazioni sindacali attraverso la definizione delle materie del confronto sia a livello di gruppo che di stabilimento. Per quanto riguarda la parte economica è previsto l’incremento delle indennità fisse, mediamente il 6%, e un nuovo sistema per stabilire il premio di risultato che prevede maggiori garanzie per i lavoratori e l’innalzamento dell’erogazione. Inoltre sono state definite ulteriori riduzioni dell'orario di lavoro per le mansioni gravose e gli ultra 60enni.