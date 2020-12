L’integrazione che salva posti di lavoro

L’analisi comparata della legislazione ha consentito di acquisire alcuni primi elementi di valutazione: è emerso come lo schema sopra descritto (riduzione dell’orario di lavoro con un sussidio dello Stato a integrare la retribuzione perduta dal lavoratore) sia ormai presente, con ovvie specificità, anche nei Paesi stranieri esaminati. Già a partire dal decennio scorso (in occasione della grande crisi del 2009) importanti Paesi hanno adottato strumenti, definiti di short time work arrangement, simili alla nostra Cassa integrazione guadagni. Ricordo, per tutti, il Kurzarbeit tedesco, gli istituti Chomage partiel e ora Arme in Francia e l’Expediente de Regulation Temporal de empleo (Erte) spagnolo; essi sono stati nel 2020 fortemente valorizzati dai rispettivi Governi per contrastare la crisi da Covid-19 nell’intento di prevenire il rischio di disoccupazione. È apparso inoltre evidente come il clima di emergenza abbia condizionato l’azione dei Governi: vi è stato un susseguirsi di provvedimenti legislativi e amministrativi riconducibili a tre momenti principali (marzo, maggio/giugno e settembre); inoltre, il dibattito tra le forze politiche e sociali lascia intendere che la fase di emergenza proseguirà per buona parte del 2021 o addirittura per tutto il 2021.

È opportuno inoltre segnalare che in alcuni dei Paesi considerati (non in tutti) le misure di sostegno al reddito sono state abbinate a interventi di politica attiva del lavoro, volti a innalzare o modificare il livello di competenze professionali dei lavoratori o a promuovere eventuali processi di ricollocazione sul mercato del lavoro. Anche il nostro Paese ha ritenuto di doversi impegnare in questa direzione mediante l’istituzione di un apposito fondo, denominato Fondo nuove competenze.

Grazie ai due Fondi illustrati in precedenza, risulta dunque ampliata la “cassetta degli attrezzi” di chi opera nel campo delle politiche del lavoro.

Poiché, come detto, le misure poste in essere a seguito della pandemia sono destinate a ulteriori modifiche e a una auspicabile opera di razionalizzazione una volta superata la crisi, l’Università Cattolica ha deciso di dare avvio a un Osservatorio europeo che, mediante la collaborazione con docenti di Università italiane e straniere, seguirà l’azione della Commissione europea e l’evoluzione del tema nei quattro Paesi considerati al fine di produrre periodici Rapporti di monitoraggio da mettere a disposizione delle istituzioni e delle parti sociali.