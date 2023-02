L’intelligence: guerra in Ucraina «tornante della storia». Ecco i nuovi rischi per la sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 è stato un anno di «marcata discontinuità» che ha «fortemente» ridefinito il contenuto dei nostri interessi nazionali. L’aggressione militare della Russia all’Ucraina ha rappresentato «un tornante della storia», incidendo sull’operare quotidiano dei servizi segreti ed evidenziando anche un’osmosi sempre più stretta tra le dimensioni internazionali e interna della minaccia alla sicurezza. «L’ordine mondiale è in discussione, la sfida è giocare d’anticipo prevedendo gli scenari futuri in un quadro complesso in cui non ci sono confini», scandisce la direttrice del Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza (Dis) Elisabetta Belloni alla presentazione a Roma, nella sede del Dis in piazza Dante, della relazione annuale 2022 sull’attività dell’intelligence appena trasmessa alle Camere. Cento pagine e 14 infografiche molto curate che rendono più fruibili dati e informazioni.

Mantovano: «Sicurezza è bene a cui tutti concorrono»

A introdurre la conferenza stampa, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha voluto ringraziare gli appartenenti al comparto «per il delicato lavoro che svolgono» e sottolineare la piena collaborazione sulla sicurezza, «bene a cui tutti concorrono», con il governo e con il Parlamento, rappresentato dal presidente del Copasir Lorenzo Guerini. In sala cinque ministri - Guido Crosetto (Difesa), Antonio Tajani (Affari esteri), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) - oltre ai vertici delle forze armate.

«Mosca non smetterà di interferire nei processi interni»

Al conflitto russo-ucraino, l’evento clou dello scorso anno, è dedicato il primo capitolo, in cui si elencano i principali temi strategici della nostra intelligence (tra cui quello delle «condizioni alle quali sarà possibile raggiungere una pace giusta e credibile») e si evidenziano «le attività di ingerenza e influenza della Russia». «Mosca - si legge nella relazione - non smetterà di interferire nelle dinamiche politiche e nei processi decisionali interni ai Paesi Nato, ricorrendo ancor di più che in passato a metodi coercitivi e manipolativi», dai cyber attacchi alla disinformazione, fino all’«utilizzo di leve come quella migratoria ed energetica». Un focus è dedicato all’aumento delle spese militari in Europa, questione che ha dirette ricadute sul piano interno: «A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, un numero crescente di Paesi si è impegnato a destinare il 2% del Pil nazionale alla difesa. Nel 2014, erano tre i Paesi dell'Alleanza Atlantica (Grecia, Regno Unito e Stati Uniti) che rispettavano tale indicazione. Nel 2022, quei Paesi sono diventati nove».

L’impatto economico del conflitto

I nostri 007 definiscono «l’andamento rialzista e altamente volatile dei prezzi delle materie prime energetiche» una delle «conseguenze più evidenti e pervasive» della guerra. Colpa della centralità della Russia negli scambi energetici mondiali pre-conflitto (con una quota di circa il 12% del mercato petrolifero e del 20% di quello del gas) e della forte dipendenza (al 40% del proprio fabbisogno di gas e al 20% di quello di petrolio) dell’Europa dalle esportazioni energetiche russe. Quanto all’Italia, l’impatto è stato in primis sui settori energivori e gasivori (che producono il 20% del Pil nazionale). Il perdurare della crisi dell’energia peserà da un lato al Centro-Nord «sui piani occupazionale e della continuità aziendale» perché là si concentra il grosso delle energivore e dall’altro al Centro-Sud sulle piccole realtà, «considerati i più bassi livelli reddituali e di concentrazione industriale».