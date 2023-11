L’Intelligenza Artificiale anche nella ventilazione delle case

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Se l’AI generativa è di fatto al centro delle attenzioni globali, va raccontato anche che quella applicata alle cose sta facendo passi da gigante. E non è un caso, ad esempio, che il gigante cinese Xiaomi - ritenuto fra i leader dell’Intelligenza Artificiale delle cose - sia molto apprezzato dagli analisti.

Oggi la storia è molto italiana, però. Ed è quella di Fantini Cosmi, una pmi milanese con oltre 80 anni di storia che esporta in 70 Paesi. Un’azienda che ha deciso di utilizzare l’Intelligenza Artificiale nella ventilazione meccanica controllata. Cioè in quelle ventole che servono al riciclo d’aria delle abitazioni (ventilazione e aspirazione decentralizzata con recupero di calore).

Loading...

Il prodotto si chiama Con Ecocomfort 2.0 Smart, e si comanda anche con la voce tramite gli speaker Amazon Alexa. Ha una serie di funzionalità “intelligenti” che ne fanno uno dei prodotti di punta dell’azienda, perché utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dell’aria e del benessere della persona.

L’unità funziona con il principio del recupero del calore rigenerativo, attraverso uno scambiatore di calore ceramico posto all’interno del dispositivo che accumula il calore ceduto dal flusso d’aria entrante o uscente dalla stanza e lo restituisce quando il flusso inverte il proprio verso. L’unità ventilante è comandata da un motore DC Brushless con funzionamento ad inversione di ciclo che permette il continuo scambio d’aria tra interno ed esterno.

La geolocalizzazione dinamica condivisa calcola in modo adattivo il tempo effettivo di avvicinamento/allontanamento delle persone del nucleo familiare dall’abitazione, modulando le velocità della VMC decentralizzata per evitare sprechi energetici e garantire il benessere qualitativo dell’aria quando si è in casa.