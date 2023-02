L’intelligenza artificiale in azienda matura e punta sulla redditività

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'intelligenza artificiale in azienda è prossima ormai al momento della maturità. La fase in cui è adottata con cauto interesse da parte del management. Innovare sì, purché dia ritorni e subito aiuti il business a ridurre i costi o aumentare i ricavi. È quanto emerge dall'ultimo State of AI di McKinsey, ma anche da una sua più recente analisi sul fenomeno ChatGpt. È finita insomma la fase della sperimentazione ottimistica.



La quota di aziende che usano l’intelligenza artificiale (Ai) si è stabilizzata negli ultimi tre anni, stima infatti McKinsey. Tra il 2017 e il 2019 è stata la fase dell'euforia. Si è passati dal 20% delle organizzazioni che la adottavano in almeno un’area aziendale al 58% nel 2019. Poi, addirittura, una risacca – segno di maturità incipiente: nel 2022, solo il 50% degli intervistati ha dichiarato di aver implementato l’Ai, un dato inferiore a quello del 2019. Sono dati basati su un sondaggio su 1.492 aziende, rappresentative di varie regioni e industrie globali.

Anche il numero medio di usi di intelligenza artificiale per organizzazione si è fermato nel 2022, dopo tre anni di forte crescita (da 1,9 nel 2018 a 3,9 nel 2021). Nel 2022, questa cifra è scesa a 3,8.

Incidono vari fattori. Anche se l’intelligenza artificiale ha una vasta gamma di casi d’uso, alcune aziende non hanno competenze o risorse sufficienti per usare l'Ai. O, semplicemente, hanno capito che nel loro caso specifico non è una soluzione adatta per migliorare la produttività o le vendite.

Il ritorno cruciale

McKinsey nota anche che i segnali di recessione hanno reso le aziende più prudenti nella spesa. E quando scelgono di investirci preferiscono applicazioni più consolidate a quelle di frontiera. L’automazione robotica dei processi (Rpa) e la computer vision infatti sono le due funzionalità più utilizzate nel 2022. Così come nel 2021. Al terzo posto, la comprensione del testo in linguaggio naturale, in crescita rispetto al 2018.