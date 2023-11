L’intelligenza artificiale a bordo (su richiesta) delle prime 20mila DS

Ascolta la versione audio dell'articolo

Integrare l’intelligenza artificiale nei sistemi di assistenza vocale sarà una delle partite competitive dei servizi dell’automotive del futuro prossimo. DS Automobiles gioca d’anticipo rispetto a tutti gli altri concorrenti iniziando la fase di test per l’integrazione di ChatGpt all’interno del sistema di infotainment di DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, purché dotate del sistema DS Iris System.

L’intelligenza artificiale generativa verrà integrata con il sistema di assistenza vocale esistente sulla vettura, al quale è possibile accedere semplicemente dicendo “Ok Iris” o premendo un pulsante, mantenendo così sempre lo sguardo sulla strada e le mani sul volante.

Ma non sarà una semplice integrazione dei comandi vocali per la gestione dell’infoteinment di bordo. L’implementazione di un sistema così evoluto consente di andare oltre al semplice utilizzo dei comandi vocali per gestire le chiamate, la musica o la navigazione: sarà possibile, ad esempio chiedergli di indicare i luoghi culturali o artistici da visitare durante un viaggio, elencare le opere più belle conservate all’interno di un museo, di rispondere a un indovinello o inventare un quiz su un argomento a scelta, magari per superare un momento di stanchezza alla guida, e perfino di creare una storia con draghi, castelli e cavalli volanti, per intrattenere i propri figli durante un viaggio.

La voce è sempre quella monotonica e artificiale alla quale ci hanno abituato questi sistemi, ma l’interazione è molto fluida. Inoltre impressiona la capacità di elaborazione e interazione: chatgpt contestualizza la domanda rispetto a quella precedente e, almeno in teoria, è in grado di migliorare l’interazione giorno dopo giorno. Tecnicamente, la versione implementata è la 3.5, con una base dati aggiornata a inizio 2022, ma non è connessa (Ds garantisce che nessun dato viene memorizzato né inviato ai server OpenAI): non gli si può quindi chiedere la programmazione di un cinema né il risultato delle Finals Atp, né le informazioni che siamo abituati a chiedere ai nostri device domestici o portatili.

La nuova funzionalità sarà fatta testare gratuitamente (con un aggiornamento Ota, Over the air) ai primi 20mila clienti che ne faranno richiesta e sarà disponibile in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, già nella lingua locale.