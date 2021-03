L’intelligenza artificiale in cerca di una strategia nazionale integrata L’Europa ha puntato su un approccio di «human-centred Ai». In Italia sono state adottate misure, ma si fatica ad avere una visione unitaria di Fosca Giannotti e Dino Pedreschi

Giusto un anno e mezzo fa, in un’altra epoca, ragionavamo su queste pagine sulla strategia italiana sull’intelligenza artificiale (Ai). Cosa è successo da allora? In Europa, parecchie novità. Si è consolidata la via europea alla “Human-centred Ai”, il disegno e l’uso responsabile di sistemi di Ai che pongano al centro i diritti, il benessere e i valori delle persone, sia come individui che come collettività. In seguito alla definizione delle linee guida etiche per forme di Ai di cui aver fiducia, la strategia europea si è consolidata attraverso una serie di provvedimenti di indirizzo sull’Ai, sui dati, sulle piattaforme.

Concretamente la Ue ha lanciato un programma di reti di centri di eccellenza in Ai e ha fatto della “Ai made in Europe”, collegata con dati e robotica, un tema pervasivo del nuovo programma quadro Horizon Europe, dotato di generosi finanziamenti per i prossimi sette anni. Un quadro che sfida le imprese a innovare con coraggio.

L’approccio, di cui l’Europa è pioniera, si è diffuso anche a livello internazionale. L’Ocse ha convenuto che l’Ai deve essere sicura, responsabile, trasparente, equa e centrata sulla persona, e la Gpai, la Global partnership on Ai, lavora a costruire strumenti per la collaborazione multilaterale fra governi per perseguire queste finalità, in riferimento ai diritti umani e agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Gli scienziati italiani hanno avuto un ruolo importante nella definizione di questi scenari. Grandi centri di Human Ai sono sorti un po’ ovunque.

Non era un fuoco di paglia, insomma. Si trattava di un “megatrend” inarrestabile, che chiama i Paesi a dotarsi di strategie nazionali coerenti e ambiziose. Due esempi: Francia e Germania, due piani simili partiti nel 2019 e articolati per metà su ricerca sia fondamentale che multidisciplinare insieme con promozione e formazione dei talenti, e l’altra metà su diffusione dell’Ai nell’industria, nella pubblica amministrazione e nella società. Investimento pubblico di un miliardo e mezzo di euro su quattro anni in Francia, con selezione di quattro nodi di eccellenza e un piano straordinario per formare e reclutare esperti e ricercatori.

Tre miliardi di euro su sei anni in Germania, con l’espansione della rete di centri esistente (il Dfki, istituto nazionale di Ai) e un piano straordinario di reclutamento. Grandi investimenti sul talento, sul fattore umano, e stimolo alla creazione di ecosistemi integrati a livello regionale, che fanno leva sulle vocazioni di eccellenza dei territori. Analogie forti con quanto avviene anche in Canada, Giappone, Australia e altri paesi che come noi fanno parte della Gpai. Un tassello importante nel piano di rinascita dal disastro della pandemia, per ripartire rilanciando.