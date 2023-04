L’intelligenza artificiale di ChatGPT debutta nei viaggi: Expedia la sperimenta

«L’intelligenza artificiale generativa ci apre un intero nuovo spettro di opportunità e possibilità per costruire l’AI sui nostri modelli che possono davvero trasformare i viaggi nei prossimi cinque anni», ha detto al sito Fast Company il Cto di Expedia Rathi Murthy, sottolineando che Expedia lavora con l’intelligenza artificiale da un po’ di tempo e ha accumulato quella che ritiene sia la più grande quantità di dati nel settore dei viaggi.

Sul fronte della privacy, Kayak precisa che i dati degli utenti sono al sicuro: la sede centrale della Ota non può vedere le conversazioni, bensì solo i dati richiesti dal software. Ma non sono in grado di risalire al processo che ha portato a quella ricerca da parte di ChatGpt. «Ci siamo assicurati di avere trasparenza su come vengono prese le decisioni basate sull’intelligenza artificiale e su come si arriva alle previsioni, assicurandoci di disporre della giusta governance per eliminare ogni tipo di pregiudizio dalla nostra intelligenza artificiale verso l’esterno», ha dichiarato Murthy, mettendo le mani avanti su eventuali problemi di privacy.

Expedia non è l'unica app ad aver cominciato ad usare l'AI di ChatGPT nella propria esperienza di acquisto o di servizi. Della partita ci sono OpenTable, Shopify, Instacart, Slack, Zapier, Klarna e molti altri che seguiranno, portando l'intelligenza artificiale a essere un tool familiare che potrà assisterci per fare acquisti mirati e non solo.



