L’intelligenza artificiale chiave per la banca ubiqua del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La “banca ubiqua” è la nuova frontiera della rivoluzione nell'industria finanziaria. Si delinea infatti un'entità flessibile e innovativa che sappia rispondere alle esigenze dei consumatori, in maniera immediata e senza frizioni.



A sottolinearlo è il report “Bank of the Future” pubblicato da due provider di cloud come Mambu e Google Cloud, indicando nell'intelligenza artificiale la chiave di volta per abilitare la trasformazione.

Anche perché l'innovazione avanza a passi spediti. Lo testimoniano...