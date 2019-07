L’Intelligenza artificiale «conquista» i direttori del personale: il 58% usa algoritmi di Francesca Barbieri

(Agf Creative)

3' di lettura

Hilton, la catena di hotel presente in tutto il mondo, ha ridotto i tempi per la ricerca del candidato ideale da 42 giorni a 5 giorni, grazie a un sistema che analizza i video delle persone mentre rispondono alle domande e passa ai raggi x la voce, i gesti e l'intonazione. Unilever, attraverso un game in 12 prove da risolvere sul proprio dispositivo mobile in 20 minuti, è riuscita invece a “scremare” fino all'80% dei 250mila cv ricevuti ogni anno. Sono solo due esempi a livello mondiale di come l'intelligenza artificiale stia entrando con forza anche nel recruiting del personale.

E in Italia? Secondo una survey appena conclusa da Aidp, l’associazione italiana per la direzione del personale, il 58% dei manager delle risorse umane (su tutti i tremila iscritti intervistati) negli ultimi tre anni ha introdotto sistemi digitalizzati e automatizzati nei processi di reclutamento e selezione.

Oltre sei hr manager su dieci ha utilizzato questi sistemi per le attività di pre-screening e per facilitare l'attività di selezione e il 45% per realizzare un’analisi automatizzata dei curricula e dei profili presenti nei data base. E ancora. Il 27% dichiara di utilizzare gli algoritmi per fare un’analisi motivazionale del candidato tramite un check sui social e per verificare la sua web reputation; il 25% del campione li utilizza per realizzare interviste virtuali ai candidati; il 19% per un’analisi semantica dei curricula dei candidati, l'11% per esaminare i video dei candidati.



Si risparmiano tempo e denaro

Una recente ricerca di LinkedIn (Global recruiting trends) su 9mila professionisti e manager in ambito Hr evidenzia a livello mondiale che tra i maggiori vantaggi dell’Ia applicata al recruiting c’è il risparmio di tempo (per il 67% del campione) e di risorse economiche (per il 30%). Inoltre, per una percentuale significativa (il 31%) l’intelligenza artificiale permette una migliore efficienza del processo di selezione, in quanto consente la ricerca di profili più vicini al miglior candidato.

Restringendo l’obiettivo sull'Italia i risultati sono in parte analoghi. I vantaggi che derivano dall'utilizzo dei sistemi “intelligenti” nei processi di selezione – secondo la survey Aidp - sono principalmente la velocizzazione dei processi di reclutamento e selezione, per il 60%, e il risparmio di tempo per 58%.

Ma, per percentuali significative i vantaggi tangibili riguardano anche la qualità del processo di selezione. Per il 25%, infatti, c'è una maggiore accuratezza nella selezione dei curricula, per il 17% aumenta la rapidità di risposta al candidato, mentre per il 10% c'è una maggiore accuratezza nelle interviste dei candidati.