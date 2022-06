L’intelligenza artificiale in cucina per conservare i cibi e cuocerli con più sapore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le nuove tecnologie della cucina ci vogliono mettere a dieta, inventando modi di conservare, trattare e cucinare i cibi sempre più rispettosi dei profumi e dei sapori, così da limitare condimenti e grassi, carni e salumi.

Stando al progetto di ricerca Gro (della quale avevamo anticipato una sintesi su Food24), condotta da Electrolux e presentata a FTK-Eurocucina potremo conciliare il gusto e la linea, consumando in modo eco-responsabile meno proteine animali e più alimenti vegetali.

Electrolux: dal multifrigo all’affumicatore (per la dieta)

I risultati di queste abitudini alimentari si rifletteranno con dimensioni enormi a beneficio dell’ambiente. Sarà appetitoso persino il riso all'acqua, una ricetta dietetica che riesce benissimo agli chef in tv ma che spesso diventa poca cosa a casa. Perché in realtà quello che occorre è un pattern di elettrodomestici, strumenti e tecnologie di nuova generazione che Electrolux ha progettato proprio a seguito della ricerca.

L'obiettivo è aiutare le persone a cambiare le loro abitudini, rendendo l'alimentazione planet-friendly più accessibile e piacevole, come ha affermato Tove Chevalley, head of Electrolux Innovation Hub. Electrolux così ha creato il “jewelry box”, una grande “dispensa” dove con spazi più ridotti per i cibi da consumare meno di frequente e spazi più ampi per quelli indicati dagli esperti del noto rapporto Eat-Lancet, le provviste alimentari vengono mantenute in vani separati e con climi diversi. E tutto a vista, grazie alle ante vetrate.

Tra i device da segnalare anche ad esempio un piccolo affumicatore nordico che concentra e profuma gli alimenti più delicati. Mentre la nuova linea di frigoriferi riduce del 20% le emissioni di CO2 rispetto alla gamma precedente, e oltre l'80% del materiale di cui è composto il frigocongelatore può essere riciclato. I nuovi elettrodomestici sono prodotti in uno stabilimento certificato zero landfill, in Italia, a Susegana (Tv), la nuova fabbrica di Electrolux, concepita per assicurare una riduzione dell'impatto ambientale in fase di produzione.

Forno-depuratore e fuoco sotto controllo

Barazza risolve finalmente uno dei problemi legati alla sicurezza dei fuochi a gas e cioè il fatto che molti incendi sono provocati da pentole dimenticate sul fuoco che diventano tizzoni ardenti trasmettendo così le fiamme all’ambiente e provocando scoppi e incendi rovinosi. Nella nuova splendida serie nera e acciaio inox di piani di cottura, di elegantissima forma rettangolare, è inserito un display che consente di programmare un tempo di funzionamento oltre il quale si spengono. E con una bilancia, particolarmente utile perché spesso ci si dimentica di combinare con precisione le corrette quantità di ingredienti. Un nuovo avveniristico forno, destinato a diventare centrale di comandi domotici, genera un sistema di filtrazione e purificazione costante dell’aria dell’ambiente agendo proprio sui fumi e gli odori mentre si formano nella cottura e su quelli già presenti nella cucina.

Fulgor Milano, che vende con grande successo piani, forni e mega cucine negli Usa, ha portato i grandi elettrodomestici da cottura fabbricati per quel mercato: molto grandi, con manopole “importanti”, piani a induzione addirittura a 7 punti di cottura, i più ampi oggi disponibili sul mercato. Queste macchine della cottura possono essere personalizzate: sotto il marchio Fulgor Milano la casa madre – del gruppo Meneghetti – incide il nome del cliente.