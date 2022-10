L’intelligenza artificiale di DeepMind trova nuove scorciatoie per calcoli più rapidi

L’azienda Deep Mind di Google ha sostanzialmente utlizzato AlphaTensor per scoprire un metodo più veloce di quello ideato nel 1969 dal matematico tedesco Volker Strassen per moltiplicare insieme due matrici quattro per quattro. Il metodo di base della scuola superiore richiede 64 passaggi; Strassen richiede 49 passaggi. AlphaTensor ha trovato un modo per farlo in 47 passaggi.

Come ha spiegato l’esperto di reti neurali Simone Scardapane, dell’Università Sapienza di Roma all’Ansa,«di fatto i ricercatori hanno chiesto all’algoritmo di ’giocare’ nel cercare i modi migliori per moltiplicare tra loro due matrici. Esistono infatti due percorsi: uno è quello di eseguire tutte le operazioni passo dopo passo, l’altro è trovare delle sorta di scorciatoie che portano a risultati identici, ma eliminando alcuni calcoli. AlphaTensor ha trovato le migliori scorciatoie e migliorato molte di quelle già scoperte».Il possibile impatto del nuovo sistema è rilevante perché potrebbe ridurre anche del 10% il numero delle operazioni necessarie a completare calcoli molto impegnativi, come quelli che permettono la traduzione di un testo, il dialogo o il riconoscimento delle immagini. Meno operazioni vuol dire una minore energia utilizzata, di conseguenza costi minori e riduzione delle emissioni da parte dei grandi data center.