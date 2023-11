L’Intelligenza artificiale e i nodi dell’approvazione di un regolamento europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La discussione sull’Artificial Intelligence Act dell’Unione europea è alle battute finali. Il 6 dicembre si saprà se l’iter di approvazione della prima legge sistemica sull’intelligenza artificiale del mondo procede o si è bloccato. In teoria, il trilogo tra Consiglio europeo, Commissione e Parlamento, si svolge a porte chiuse, ma non cessano di emergere indiscrezioni che alimentano più l’attenzione che la comprensione. Ieri si è saputo che l’accordo resta difficile e che la prossima puntata sarà scritta dalla riunione di venerdì prossimo del Comitato dei rappresentanti permanenti che prepara le riunioni del Consiglio che rappresenta gli stati. Da questa discussione dipendono le sorti del ruolo dell’Europa nel digitale, la protezione dei cittadini dai rischi connessi allo sviluppo di una tecnologia tanto potente e la possibilità di innovare senza il timore di infrangere la legge.

La discussione sembra essersi fermata su due grandi questioni: come evitare che l’intelligenza artificiale sia usata per il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici ai fini di pubblica sicurezza in modo troppo invasivo per la privacy dei cittadini e come affrontare i rischi sistemici connessi ai grandi modelli del tipo di ChatGPT, peraltro ammessi anche dai loro produttori, senza penalizzare le aziende europee che stanno nascendo in questo settore. Se si troverà un accordo ai primi di dicembre, si potrà approvare formalmente la legge nei mesi successivi, per poi implementarla nel giro di due anni.

Se invece l’accordo mancherà, si rischia di dover rimandare tutto al nuovo Parlamento che sarà eletto nel giugno del 2024.

C’è chi valuta positivamente questa eventualità perché sostiene che nel mondo delle tecnologie più avanzate è meglio ridurre al minimo l’azione legislativa, lasciando all’autoregolamentazione delle aziende il compito di prevenire le conseguenze dell’innovazione. Forse, alcuni fautori dell’autoregolamentazione hanno rivisto le loro idee alla luce del recente caso di OpenAI, l’azienda che ha messo sul mercato appunto

ChatGPT: negli ultimi dieci giorni ha mostrato quanto sia difficile per un’impresa definire una governance capace di rallentare il ritmo dell’innovazione in nome della sicurezza dei consumatori. Ma il numero delle personalità che prendono posizione a favore dell’AI Act sta aumentando. L’appello del filosofo Luciano Floridi, riportato in questa pagina, è sostenuto da un numero crescente di esperti.