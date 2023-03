L’Intelligenza artificiale e la questione giuridica dei danni e della soggettività

Individuare di chi è la responsabilità

Se l’Ai agisce in modo non prevedibile a priori, neanche dal produttore, non possiamo utilizzare i criteri tradizionali della colpa, della negligenza, del dolo, che sono criteri soggettivi. Occorre passare a un metodo di responsabilità oggettiva che non ricerchi la colpa o l’errore, il che in taluni casi è impraticabile e non porta a risultati concreti, stante la difficoltà o l’impossibilità dell’operazione, sotto il profilo tecnologico.

Occorre, invece, individuare un sistema di allocazione della responsabilità, secondo un criterio di massima efficienza per la società. Anche in questo caso, non è un esercizio del tutto nuovo, e Guido Calabresi 50 anni fa si interrogava proprio su un tema non dissimile: quello della responsabilità da incidenti nella circolazione stradale. In attesa di un nuovo modello giuridico e quindi di una nuova normativa su questo punto – e si tratta di una delle poche nuove leggi veramente necessarie in ambito digitale – guardiamo al panorama attuale.

Come funziona in Europa

In Europa, la trattazione del tema è stata sostanzialmente rinviata. Nella proposta di regolamento sull’Ai (Ai Act) vi è soltanto l’indicazione che il fornitore di un sistema di Ai ad alto rischio è chiamato a garantire che il sistema sia conforme a determinati requisiti che ne consentano la certificazione.

La proposta di “direttiva relativa all’adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all’intelligenza artificiale” (AI Liability Directive) pubblicata il 28 settembre 2022 segue un approccio di armonizzazione minima, limitandosi ad armonizzare solo le norme in materia di responsabilità per colpa che disciplinano l’onere della prova a carico di coloro che chiedono il risarcimento del danno causato da sistemi di Ai.

Cosa succede nel nostro Paese

Se si applica la normativa vigente in Italia si approda, in molti casi, alla responsabilità del produttore. Altri strumenti di tutela, strettamente collegati alla protezione dei dati personali, sono previsti già dal Gdpr, come il diritto di accesso, il diritto di cancellazione dei dati, il diritto alla portabilità. Dunque, per tornare alle domande iniziali, in caso di allucinazioni dell’Ai, non si potrà sostenere la sua incapacità. E comunque, per il momento, in attesa di modelli normativi più adeguati e calzanti, all’interrogativo, “chi paga?”, si risponderà con le vecchie regole della responsabilità civile. Bisognerà dunque, provare il danno e il nesso causale. Il giurista si ferma qui.