L’intelligenza artificiale è una responsabilità di tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Qualche mese fa, l’ingegnere di Google che si occupava di intelligenza artificiale (IA) Black Lemoin è stato licenziato dopo aver assicurato a chiunque volesse ascoltarlo che l’interfaccia di generazione di chatbot LaMDA aveva sviluppato “autoconsapevolezza”. Se fosse vero, sarebbe stato il primo esempio di intelligenza artificiale “forte” o “generale”, capace di imitare il pensiero umano in tutte le sue complessità, a differenza dell’intelligenza artificiale “debole” di cui disponiamo oggi.

Al di là della più che discutibile credibilità delle affermazioni di Lemoin, prontamente smentite da Google, c’è un dettaglio della vicenda che sembra passare inosservato: il licenziamento non è dovuto alla difesa della capacità di “sentire” del sistema di intelligenza artificiale, ma al fatto di aver rivelato conversazioni con il generatore di chatbot. Il peccato di Lemoin non è stato quello di confondere la capacità di generazione linguistica del sistema (la capacità che ci si aspetta da un chatbot, dopotutto) con l’intelligenza e l’autoconsapevolezza, ma di minacciare il segreto commerciale che sta alla base del vantaggio competitivo nel settore.

Loading...

Nel campo dell’IA, come in molti altri, la responsabilità civica e l’ottimizzazione richiedono trasparenza, e la trasparenza richiede apertura. Per sfruttare appieno il potenziale e per progredire verso un’IA etica è necessario coinvolgere l’intera società nel suo sviluppo. La progettazione di sistemi di IA deve essere aperta a ecosistemi di innovazione, composti da aziende e start-up tecnologiche, istituzioni accademiche, civiche e pubbliche, in grado di unire le forze con le aziende Over the Top (OTT) che stanno guidando i principali progressi in questo campo.

Questo è stato riconosciuto dagli stessi manager delle OTT: qualche settimana fa, Joelle Pinau, managing director di Meta AI, ha dichiarato - dopo l'apertura del sistema linguistico basato sull’IA dell'azienda ad accademici, società civile e organizzazioni pubbliche - che il futuro del lavoro sui sistemi linguistici basati sull’IA non dovrebbe essere solo nelle mani di grandi aziende o laboratori.

La creazione di ecosistemi aperti di sviluppo e governance dell’IA in grado di sfruttare tutti i talenti e le conoscenze disponibili è fondamentale per tre motivi. In primo luogo, perché l’IA è inarrestabile e sta diventando la tecnologia chiave per plasmare il nostro presente e il nostro futuro. In secondo luogo, perché la finalità dei sistemi di IA è una decisione politica che dobbiamo prendere come società, il risultato di una riflessione congiunta sul modello di convivenza che vogliamo costruire e su come vogliamo che l’IA ci aiuti a costruirlo. E, terzo, perché l’IA orientata al bene sociale (AI4SG) ha un potenziale indiscutibile per lo sviluppo delle nostre economie e società.