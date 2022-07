L’intelligenza artificiale entra in campo per coordinare la smart city

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'intelligenza artificiale per migliorare i processi delle aziende o dei servizi pubblici. In cui la competitività viaggia con la qualità del servizio reso. Dalla sicurezza al turismo per finire con gli eventi.

Tecnologia e sicurezza. E' ampio lo spettro di operazioni che si possono compiere con le le con le applicazioni intelligenti per la smart city. Le attività, basate sulle potenzialità delle tecnologie Iot, dell'infrastruttura di rete 5G e della blockchain, possono consentire il monitoraggio del movimento delle persone non solo all'interno dei mezzi pubblici, ma anche in molti altri settori come turismo, eventi e retail.

Mobilità e servizio idrico

Punti fondamentali che costituiscono il risultato principale ottenuto con il progetto Moni5G– Smart Sardegna, nato dalla partnership tra Università di Cagliari, Linkem e Tiscali che a fine 2020 si era aggiudicato il bando finanziato dal Mise sulle tecnologie emergenti. Un piano che ha riguardato, in particolare, «due use case» relativi alla mobilità sostenibile (consentendo di creare statistiche utili alla gestione dei servizi di mobilità della città) e alla gestione del servizio idrico.

In questo caso c'è stata la possibilità di automatizzare e trasmettere in tempo reale le misure dei parametri di qualità dell'acqua per attivare un monitoraggio e una ottimizzazione continua del processo di potabilizzazione.

Per Daniele Righi, chief innovation and business development officer «i positivi risultati di Moni5G dimostrano che le tecnologie innovative come Internet of Things, intelligenza artificiale e blockchain, abilitate dalla rete 5G Fwa (Fixed Wireless Access) di Linkem, hanno un impatto concreto sull’innovazione dei servizi per le cosiddette smart city e, in ultimo, sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini».