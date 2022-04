L’intelligenza artificiale facilita il cambiamento organizzativo

Combinare le capacità degli algoritmi con le competenze umane ha portato benefici in realtà H&M e Nasdaq, H&M e Klm, Levi Strauss & Co e Mastercard, McDonald’s e Moderna, PepsiCo e Spotify. Ricorrere in modo sistemico all’AI nei propri processi presuppone però un grande cambiamento culturale dentro le organizzazioni, perché si rende necessario un linguaggio condiviso che porti a chiedersi quali soluzioni implementare e a quali ambiti applicarle. In gioco, come detto, c’è la competitività delle stesse organizzazioni in fatto di velocità (nella risposta alle variabili del mercato) e di generazione di valore.

Grazie all’intelligenza artificiale, e in modo particolare alla possibilità di identificare nuovi driver di performance o di misurare le prestazioni in modo più preciso, il 64% delle imprese ha modificato o affinato in tal senso i propri KPI o ne ha creati di nuovi, spesso accompagnandoli a cambiamenti organizzativi per migliorare la collaborazione fra i team. Se guardiamo alle imprese italiane, il cammino da compiere è ancora lungo.

“L’adozione dell’intelligenza artificiale - come osserva Roberto Ventura, Managing Director and Partner di BCG - rimane ancora limitata rispetto al panorama internazionale, ma è anche vero che le aziende early adopter hanno notato significativi cambiamenti nel modo di operare all’interno dei propri team. L’AI stimola il passaggio a una visione end-to-end della gestione del lavoro, favorendo una maggiore integrazione di processi diversi ad oggi ancora separati tra loro e una maggiore comprensione del ruolo dei dipendenti e dell’impatto delle proprie azioni sull’intera organizzazione”.

La creazione di un ambiente più collaborativo all’interno del team, ha aggiunto ancora il manager, spinge inoltre i dipendenti ad espandere l’utilizzo delle soluzioni di intelligenza artificiale ad altri processi, sia interni che esterni, creando nuove opportunità di crescita per l’azienda. La sfida cui sono chiamati i leader, conclude lo studio, è da oggi in avanti quella di adottare la dinamica CUE su larga scala, guidando il cambiamento dall’alto e sviluppando il linguaggio comune necessario per coinvolgere i dipendenti e ottenerne supporto attivo per adattare nel tempo le soluzioni AI.

Con la giusta attenzione della componente manageriale, il ciclo virtuoso tra cultura organizzativa e uso dell’intelligenza artificiale può quindi portare a un’organizzazione più coesa e in grado di riflettere i valori strategici desiderati. Una volta superata l’idea che questa tecnologia si sostituirà completamente all’uomo e minimizzati i pregiudizi che l’accompagnano, questo l’assunto finale, l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento di management per allineare i singoli processi a obiettivi più ampi, come equità e inclusività. In attesa che possa generare anche sostanziali benefici finanziari: al momento solo l’11% delle aziende oggetto di indagine ha attribuito vantaggi finanziari alle iniziative legate all’AI.