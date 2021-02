L’Intelligenza Artificiale del gruppo Datrix raccoglie finanza a medio lungo termine e sceglie PWC come revisore L’advisor Urania Corporate Finance ha affiancato Datrix nell'operazione di finanziamento che servirà a supportarne il piano di crescita

L’advisor Urania Corporate Finance ha affiancato Datrix nell'operazione di finanziamento che servirà a supportarne il piano di crescita

Datrix, leader in Italia nello sviluppo di tecnologie e soluzioni software di Augmented Analytics basate su Intelligenza Artificiale per finalità di Marketing & Sales, Editoria e Finanza, comunica che il Gruppo, affiancato dall'advisor Urania Corporate Finance, ha concluso due linee di finanziamento a medio lungo termine con UBI Banca e Banco BPM, completando in questo modo una raccolta di capitale iniziata nel 2020 con un round di raccolta di equity sottoscritto tra gli altri da United Ventures e dal family office di Nerio Alessandri.

Con questa operazione il Gruppo Datrix ha ottimizzato la struttura del capitale ed è pronto a finanziare un ambizioso piano di crescita per linee esterne e interne.

Fondata da tre ex senior manager di Google Italia - Fabrizio Milano d'Aragona, Mauro Arte e Claudio Zamboni - Datrix opera in un settore che non ha risentito della crisi da Covid-19 e che rappresenta, invece, uno dei principali driver di crescita delle aziende dei prossimi anni.

L'Artificial Intelligence è intesa non come sostitutiva, ma come acceleratore dell'intelligenza umana (AI come Augmented e Actionable Intelligence). L'Augmented Analytics di Datrix fa leva su tecniche di Intelligenza Artificiale (machine learning, deep learning e processamento del linguaggio naturale NLP) e permette di creare valore tangibile e facilmente calcolabile dalla modellazione di dati strutturati e non strutturati, interni ed esterni, tradizionali e alternativi, superando i problemi correlati alle soluzioni standard di Data Analytics come mancata estrazione di dati, difficoltà di gestione di alti volumi, tempi troppo lunghi di preparazione, comprensione problematica degli insight per gli utenti di business e scarsa azionabilità.

Per prepararsi ad importanti passi futuri, Datrix ha anche scelto PWC come revisore di bilancio.