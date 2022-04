L’intelligenza artificiale mette in gioco la vita delle persone

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Con 377 voti a favore, 248 contrari e 62 astenuti il Parlamento Europeo ha deciso di proibire l’uso di sistemi di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici da parte delle forze di Polizia ritenendo che tali pratiche violino i diritti della persona. In parallelo nel contesto dell’approvazione del decreto Capienze sono state apportate delle rilevanti modifiche al codice della privacy, con una manifesta incompatibilità con il Regolamento europeo. In particolare il giurista nota la significativa abrogazione del comma 5 dell'art. 132 del Codice Privacy, in merito alle misure e accorgimenti prescritti dall’Autorità Garante circa il trattamento e conservazione dei dati e metadati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati.

La mens del Legislatore è quella di “semplificare” le attività delle PA nell’adempimento di un compito nell’interesse pubblico, tuttavia aprendo un vulnus che giustifica pratiche delle forze dell’ordine in contrasto con la normativa sulla privacy e le molte pronunce della Corte di Giustizia sul punto. In definitiva la politica, nazionale ed europea, si dimostra ancora troppo poco conscia di che cosa significhi condizione digitale e quale sia la portata di interventi che non possono essere sporadici, non coesi e, soprattutto ancora in bilico tra via europea e percorsi nazionali.

In particolare, la via europea all’intelligenza artificiale (Ai) ha ancora bisogno di molto dibattito e dialogo sui fondamenti per dirsi sicura e spedita quando invece ne abbiamo particolarmente bisogno. A fronte di queste considerazioni di cornice vi è un settore, non particolarmente conosciuto e che raramente approda alle cronache in cui, forse più ancora che sulle piazze pubbliche, l’Ai mette in gioco la vita delle persone, letteralmente. Si stanno sviluppando infatti in modo significativo le più diverse applicazioni di intelligenza artificiale per la selezione del personale che non si limitano ad analizzare dei dati come i curricula delle persone, ma interfacciano con esse in modo proattivo.

Sul mercato esistono diverse applicazioni che spaziano su tre ambiti: i chatbot come ultimo stadio dei sistemi di rilevazione psicometrica; i sistemi di analisi facciale e della voce per la rilevazione del “carattere” ed infine le applicazioni legate al tema del gioco. In questa sede vorrei approfondirne i caratteri sotto il profilo antronomico, ossia quel profilo legato all’antronomia, la metascienza con cui vorremmo contribuire al dibattito ed allo sforzo da più parti condiviso di mettere l’umano al centro.

Nell’uso di tecnologie applicate alla selezione del personale viene ripetutamente sottolineato che hanno lo scopo di eliminare il lavoro sporco, di routine, lasciando all’umano quello che più propriamente dovrebbe competergli. Ma non solo: per molti la macchina non ha pregiudizi o perlomeno quelli che ha sono quantificabili molto di più e meglio di quanto questo possa avvenire con una persona, che i pregiudizi li può avere, ma non manifestare apertamente o avere senza saperlo poiché inconsci.