Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L'Intelligenza Artificiale è un soggetto che prenderà il controllo delle nostre vite, oppure è un oggetto al nostro servizio che dobbiamo imparare a usare nella maniera più corretta? Per far luce su questo quesito, Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese dal 18 maggio al prezzo di 12,90€ e successivamente in libreria a 16,90€ il volume L'intelligenza artificiale non esiste di Fabio Ferrari, ingegnere, PhD in Meccanica avanzata e design & technology dell'automotive nonché fondatore di Ammagamma, azienda che opera nel campo dell'Intelligenza Artificiale.

La risposta, secondo l'autore, non può essere che la seconda. Perché l'Intelligenza Artificiale non può esistere senza l'intelligenza creativa che la elabora e senza la partecipazione e il coinvolgimento di matematici, imprenditori, accademici e cittadini nello sviluppo di nuove soluzioni.

Loading...

Attraverso i dialoghi con esperti del mondo delle imprese, dell'università e della ricerca in Italia e nel mondo, l'autore costruisce una visione interdisciplinare sugli impatti dell'Intelligenza Artificiale ha sulle nostre vite e comunità e sull'apporto che può dare alle attività economiche con un occhio di riguardo alle piccole e medie imprese che costituiscono il nerbo del sistema produttivo del Paese. All'interno anche la prefazione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, la postfazione del filosofo Luciano Floridi e l'intervista a Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore.

Due presentazioni del volume sono inserite nei palinsesti del Salone Internazionale del Libro di Torino domenica 21 maggio alle ore 16:30 presso lo Stand w189-v190, Padiglione Oval e del Festival dell'Economia di Trento sabato 27 Maggio alle 18:15 al Museo Diocesano Tridentino.