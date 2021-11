«L’intelligenza artificiale non ruberà il lavoro lo cambierà radicalmente»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con il suo bagaglio di algoritmi, applicazioni predittive e machine learnig, è solo all’inizio. E promette di rivoluzionare il mondo dei servizi e dell’industria. «Quello che noi vediamo sono soltanto i primi passi e siamo ben lontani da qualsiasi forma di maturità». Queste le parole di Mario Rasetti, fisico di fama internazionale alla guida di Isi Foundation dopo Tullio Regge.

Come sta crescendo l’Artificial Intelligence, a metà tra scienza e tecnologia?

L’intelligenza artificiale è un insieme di macchine e software che aiutano gli uomini a fare cose che farebbero non con le mani ma con la testa. Questo per dire che si tratta di qualcosa di diverso rispetto all’automazione, che è stata un po’ la funzione storica delle macchine, quella di sostituire gli uomini in certe azioni meccaniche o fisiche. Io amo definirla Machine Intelligence perché il termine Intelligenza artificiale fa pensare a una forma di intelligenza manufatta, che riproduca quella umana, siamo lontani da questo.

Come giudica la scelta di creare centri di competenza per l’Ai sul territorio, a Torino il focus è su automotive e aerospazio?

Secondo me questa scelta disperde energie. In ogni caso il percorso strategico dovrebbe partire dalla formazione, in Italia di competenze in Ai ce n’è ancora poca. I centri di competenza tagliano alla base quella che è una delle fonti principali di progresso dell’Ai in questa fase, la serendipity, l’interazione trasverale tra settori diversi.

Dobbiamo considerare questa tecnologia semplicemente come un supporto all’intelligenza umana o è qualcosa di più?

Il cervello umano è di gran lunga la macchina più straordinaria e meravigliosa che sia mai stata concepita nell’Universo conosciuto. In soli 6 milioni di anni di evoluzione il nostro cervello fa cose che credo di poter dire senza timore di essere smentito, nessuna macchina sarà in grado di fare. Tuttavia, questi sistemi sono capaci sì di percepire il mondo esterno ma in forma sempre limitata, pensi ad Alexa che è in grado di riconoscere la voce umana, ci sono altri sistemi in grado di riconoscere le persone, i visi, grazie ai sensori, o di misurare la realtà circostante. Dopo aver immagazzinato dati le macchine intelligenti sono in grado di apprendere ed elaborare le informazioni. L’intelligenza artificiale può anche ragionare e aiutarci nei ragionamenti formali e nella logica formale. Nel calcolo accresce la nostra potenza, pensiamo di dover moltiplicare due numeri di diecimila cifre ciascuno, un uomo ci impiegherebbe dai 4 ai 6 mesi, con un rischio altissimo di errore, la macchina è in grado di farlo in decimillesimi di secondo, ci aumenta e ci aiuta a fare cose in maniera più veloce e precisa. L’intelligenza artificiale invece è in grado di fare previsioni, grazie agli algoritmi predittivi, e di operare, grazie al machine learning che permette alla macchina di apprendere e compiere azioni di conseguenza. Ci sono poi tecniche ancora più avanzate come l’analisi topologica dei dati nella quale il mio istituto è stato antesignano per costruire modelli. Dunque l’intelligenza artificiale aumenta la nostra efficienza, la nostra precisione, la capacità di svolgere operazioni in maniera automatica.