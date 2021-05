L’intelligenza artificiale prevede come cambia la domanda di Pasta Armando

2' di lettura

Oltre 10 anni di dati raccolti e analizzati per realizzare una soluzione di intelligenza artificiale in grado di migliorare del 30-50% la previsione della domanda di mercato sulla base della tipologia di prodotto.

L’ha realizzata De Matteis Agroalimentare e sarà operativa da giugno. Con un fatturato di circa 175 milioni di euro, l’azienda irpina è diventata in pochi anni uno dei principali player mondiali nella produzione della pasta, servendo il mercato domestico e quello internazionale, con particolare riferimento a Europa, Stati Uniti e Asia, esportando in oltre 40 Paesi, e commercializzando i propri prodotti sia con il brand “Armando” sia con i brand di grandi distributori.

Proprio la complessità generata dal grande numero di referenze gestite e dalla diversificazione e variabilità dei mercati ha spinto De Matteis Agroalimentare a intraprendere un percorso innovativo per ottimizzare i processi di pianificazione della domanda di mercato. Per far fronte a questa esigenza si è rivolta ad Ammagamma, società di data science, per implementare una soluzione di demand forecasting con l'obiettivo di migliorare le strategie e i processi di produzione.

«L'esigenza era sorta già prima del 2020 – spiega Marco De Matteis, amministratore delegato del pastificio –, ma con l'arrivo della pandemia ci siamo trovati a dover gestire ordini aumentati del 300%, mettendoci in difficoltà. Questo ci ha spinto ad accelerare il processo». La tecnologia sviluppata da Ammagamma mette a disposizione di De Matteis un insieme di strumenti matematici capaci di prevedere la domanda a 3-6 mesi, con un margine di accuratezza molto elevato. Tali modelli consentono un aumento dell'efficacia di previsione del 30-50%, a seconda della tipologia di prodotto, permettendo di ottenere molteplici benefici: un netto aumento della reattività e dell'efficacia di risposta alle esigenze del mercato, un servizio più efficiente per la clientela, migliori processi di produzione e un'ottimizzazione della logistica.

«Per un'azienda come la nostra, presente su molteplici mercati caratterizzati da diverse esigenze e da dinamiche imprevedibili, riuscire a essere flessibili è una vera e propria necessità. Prevedere in anticipo quale sarà l'evoluzione della domanda nel tempo ci permette di migliorare la nostra capacità di adattamento al contesto e quindi alla nostra clientela» prosegue De Matteis. «Da questa consapevolezza, è nata l'esigenza di dotarci di maggiori capacità predittive e di interpretazione dei dati. Il nostro obiettivo è raggiungere il 100% del livello di servizio su tutti i mercati in cui operiamo, su tutti i clienti e su tutti i prodotti».