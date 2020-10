L’intelligenza artificiale per proteggere i giocatori a rischio

Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 c’è Will che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite che l'azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta edizione, espressione di due mission ambiziose: generare valore a beneficio della comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti imprenditoriali di valore.

Da 10 anni Sisal ha poi sviluppato un programma di Gioco Responsabile su base volontaria, che si fonda sull'educazione a comportamenti di Gioco equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull'assistenza ai giocatori problematici per i quali, da tempo, sostiene un servizio di terapia online gratuito a cura di FeDerSerD.

L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.