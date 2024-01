L’intelligenza artificiale può essere creativa? Perché non ci sono certezze

Nessuna delle due soluzioni sembra soddisfacente, per motivi diversi: in che senso diciamo che l’IA si è sbagliata? Avevamo delle aspettative sul tipo di canzone che Elvis avrebbe potuto produrre, e queste aspettative sono disattese.

Ma che cosa determinava le nostre aspettative? Chi siamo noi per giudicare? Visto che ci fidiamo sempre di più, e sempre più ciecamente, delle scelte dell’IA, non potremmo semplicemente rassegnarci, dire che l’IA ha fatto bene il suo lavoro, e salutare questa estensione creativa dello stile di Elvis? Ma qualcosa non ci convince...

Ancor meno soddisfacente è il fatto che i due corni dell’alternativa siano entrambi plausibili, e che non vi sia un modo semplice di decidere

tra di essi.

Pensate, per contrasto, a un caso in cui l’alternativa sia plausibile ma in fin dei conti si possa decidere. Un puntino nero vi compare davanti agli occhi: c’è una mosca nel piatto o una macchiolina sugli occhiali? Vi basta muovere un po’ la testa di lato per scoprirlo: se il puntino si sposta rispetto al piatto, avevate gli occhiali sporchi, se non si sposta, è qualcosa nel piatto. C’è qui un orizzonte fattuale che risolve l’ambiguità. Ma non c’è un orizzonte fattuale che snidi l’errore (quale errore?) e quindi decida per la creatività nel caso di Elvis.

Possiamo variare in molti modi il nostro esperimento mentale. Supponiamo che la casa produttrice di Elvis metta sul mercato un disco con quella che viene dichiarata una scoperta d’archivio, una canzone di Elvis registrata quando era vivo e il cui nastro, ci dicono, era andato perso.