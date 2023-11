L’intelligenza artificiale può rendere la scuola inclusiva e adeguata al futuro. Ma bisogna formare i docenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Complice anche l’arrivo di ChatGPT, quasi la totalità degli studenti dice di conoscere l’intelligenza artificiale. Poi però, se gli si chiede di spiegarla, molto più della metà di loro non sa cosa sia effettivamente. Però l’AI sta facendo breccia tra i più giovani che iniziano a utilizzarla anche a scuola, ma il 58% lo ha fatto su propria iniziativa, solo un quarto lo ha fatto in classe o su impulso dei docenti. Due studenti su tre l’ha già utilizzata almeno una volta per fare i compiti a scuola e nella stessa percentuale i ragazzi guardano con fiducia alla nuova frontiera tecnologica, convinti che possa portare più benefici che rischi.

I risultati di un sondaggio di YouTrend per conto del Centro Studi ImparaDigitale, che ha coinvolto circa 1.300 studenti in tutta Italia sono un prima fotografia dell’atteggiamento che i ragazzi hanno nei confronti dell’intelligenza artificiale, improntata alla fiducia e al metterla alla prova “hands on”, ma anche denuncia ancora un grande gap di conoscenza che deve essere colmato per arrivare a una conoscenza che possa abilitare un uso consapevole e proficuo della tecnologia che promette di trasformare ulteriormente il mondo del lavoro, coinvolgendo con l’AI generativa anche le professioni intellettuali.

I risultati del sondaggio, presentati nel corso della prima giornata degli Stati generali della scuola digitale a Bergamo, saranno messi a disposizione del ministero dell’Istruzione, impegnato nella revisione del Piano nazionale scuola digitale del 2015 in una seconda versione chiamata a definire l’architettura di una scuola ispirata all’innovazione digitale, che sappia introdurre i ragazzi alle competenze informatiche avanzate, adeguate alle esigenze di un mondo del lavoro in continua trasformazione, ma che sappia utilizzarle per rendere la didattica più coinvolgente e inclusiva. In questo senso un capitolo corposo del nuovo piano sarà dedicato all’intelligenza artificiale.

Il quadro del nuovo Piano scuola digitale è tanto più rilevante dal momento che la scuola ha a disposizione un volume di risorse mai viste in passato tutto insieme, grazie al Pnrr. I fondi europei mette a disposizione 2,1 miliardi di euro per il Piano Scuola 4.0 per trasformare 100mila classi tradizionali in ambienti aperti all’apprendimento innovativo, 1,1 miliardi per supportare le conoscenze multilinguistiche, le materie Stem e le pari opportunità e 261 milioni per la connessione delle scuole.

La distribuzione delle risorse del Pnsd nel periodo 2015-22 fornisce indicazioni cruciali per evitare gli errori del passato: dei 386 milioni messi a disposizione solo il 18% è stato indirizzato verso la formazione dei docenti e le competenze degli studenti, il restante 82% è andato per la strumentazione, come sottolinea Gianna Barbieri, direttore generale del ministero dell’Istruzione che ha delineato il processo avviato per la revisione del Piano nazionale scuola digitale. “Le scuole hanno acquistato molti hardware e pochi software per l’utilizzo di quegli strumenti, spesso senza avere un chiaro progetto di innovazione alla base – sottolinea la presidente di ImparaDigitale Dianora Bardi -. Così la formazione si è concentrata sull’utilizzo degli strumenti e questa base è stata fondamentale per proseguire la scuola anche durante il lockdown, insieme alla grande disponibilità dei docenti. Ma ora bisogna fare un passo ulteriore per permettere agli insegnanti di capire come sfruttare le enormi potenzialità di quella dotazione per creare una didattica innovativa, in grado di coinvolgere gli studenti con modalità nuove, in una strategia che definisca all’inizio finalità e bisogni”.