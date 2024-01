L’intelligenza artificiale sale a bordo: le novità hi-tech dal Ces di Las Vegas

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nel mondo Automotive è stato uno dei grandi trend visti al Ces - Consumer Electronics Show 2024 che ha chiuso i battenti ieri a Las Vegas. Bmw sta lavorando con Amazon per sviluppare un nuovo assistente vocale avanzato ma altre Case come Volkswagen e Mercedes sono più avanti nello sviluppo e hanno già mostrato i propri assistenti vocali potenziati con modelli linguistici estesi. Mentre la casa di Wolfsburg ha scelto di implementare ChatGpt nel proprio assistente Ida, Mercedes ha invece sviluppato la soluzione proprietaria Mbux all’interno del proprio sistema operativo mb.os, rendendola in grado di riprodurre “l’esperienza di parlare con un amico”.

Grandi novità anche dalla turca Togg che ha presentato il nuovo fastback T10L: arriverà anche in Italia nel 2025, assieme al suv T10X presentato lo scorso anno. La T10L è una vettura 100% elettrica disponibile a due e quattro ruote motrici, con un’autonomia massima di 600 km e caratterizzata da una connettività evoluta e un sistema di infotainment dotato, neanche a dirlo, di intelligenza artificiale.

Anche l’olandese TomTom, fornitore dei sistemi di navigazione di diversi brand, ha sviluppato in collaborazione con Microsoft un assistente personale dotato di intelligenza artificiale in grado di dare indicazioni relative al percorso e ai punti di ricarica per le auto elettriche.

Novità in questo senso anche da parte di Google che ha aggiornato Android Auto (non Automotive) consentendo a Google Maps l’accesso alle informazioni sulla carica della batteria così da indicare quando e dove ricaricare la propria auto elettrica. Inoltre diversi produttori di componentistica, come Amd, Bosch, Intel, LG e Texas Instruments, hanno annunciato nuovi processori pensati per gestire l’elevata potenza richiesta dai sistemi di intelligenza artificiale, il numero sempre più elevato di sensori per l’assistenza alla guida, i nuovi stringenti standard di sicurezza e le nuove interfacce utente super definite ed evolute.

Bosch, assieme a Volkswagen, ha inoltre mostrato un sistema di parcheggio e ricarica completamente automatico: all’interno di specifici parcheggi il sistema muove la vettura fino alla zona di ricarica dove un braccio robotico collega il cavo e fa partire l’erogazione. Finita la carica il sistema sposta la vettura in un posto libero così da lasciare libera la colonnina.