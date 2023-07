L’intelligenza artificiale si fa largo nella formazione, Epicode la sperimenta per corsi su misura e test

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ci sarà un giorno in cui l’intelligenza artificiale sarà utilizzata anche per la formazione? Epicode, società di edu-tech, per il futuro punterà proprio su una piattaforma che personalizza i programmi formativi e anche i processi di valutazione degli studenti.

La nuova tecnologia diventerà operativa entro la fine del 2023 e permetterà di fornire agli studenti risorse mirate e strumenti di supporto che si adattano alle diverse necessità e caratteristiche di apprendimento migliorando la qualità e l’esperienza.

Loading...

Ivan Ranza, ceo di Epicode spiega che «la nuova versione della piattaforma permetterà di supportare in maniera ancora più efficace e puntuale studenti e docenti. Siamo convinti che l’innovazione tecnologica sia uno strumento fondamentale da utilizzare per fare in modo che i metodi formativi si evolvano alla stessa velocità con cui cambia il mondo di oggi e per riuscire a favorire in maniera più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro».

Nel dettaglio, grazie a un sistema di valutazione personalizzato basato su quiz ed esercizi con livelli di difficoltà incrementale, l’Intelligenza Artificiale di Epicode accompagnerà più efficacemente lo studente verso il livello di competenza che deve raggiungere.

La nuova tecnologia faciliterà il raggiungimento degli obiettivi formativi tramite strumenti personalizzati basati sul ritmo di apprendimento, sui punti di forza e sulle lacune emerse durante il percorso di studi. I docenti non saranno sostituiti dall’Ai, ma continueranno a ricoprire il loro ruolo fondamentale di “guide”, con uno strumento in più per valutare i progressi dei loro studenti.