L’intelligenza artificiale trova fornitori su misura per qualsiasi azienda

LONDRA - E' stato definito l'Uber del B2B: un sistema di intelligenza artificiale per trovare fornitori su misura per le esigenze di qualsiasi azienda in tempi rapidi.



Un programma all'avanguardia che arriva diretto da Silicon Valley e che Aquanima, società che gestisce i processi di approvigionamento del gruppo Santander, sarà la prima a utilizzare in Europa e a livello globale.

La californiana Globality ha messo a punto Glo, il primo consulente B2B di approvigionamento intelligente basato sull'intelligenza artificiale al mondo, utilizzando la sua tecnologia innovativa di elaborazione del linguaggio naturale per cercare in tempi rapidi e in modo semplice fornitori per servizi di consulenza, marketing, It, finanziari, legali, risorse umane e immobiliari.

Banco Santander sarà tra i primi a utilizzare la piattaforma intelligente Smart Sourcing di Globality, ma tramite Aquanima, società presente in 14 Paesi, il nuovo sistema sarà disponibile per collegare le imprese di settori diversi con i migliori fornitori per qualsiasi esigenza di approvvigionamento in ogni categoria di servizi.

Grazie a questo accordo, Aquanima utilizzerà la piattaforma e la tecnologia di Globality in tutti i Paesi in cui opera, utilizzando l'intelligenza artificiale per automatizzare i processi della creazione della domanda, identificazione dei fornitori, definizione delle esigenze, valutazione delle proposte e degli ordini di lavoro, andando verso un modello che facilita l'approvigionamento self-service.