L’intelligenza della pancia

(Adobe Stock)

8' di lettura

Cosa pensa la “pancia del paese”? Quelle verità scomode e un po' buzzurre che molti di noi pensano ma di cui si vergognano. La pancia, per esempio, ci dice che gli immigrati sono diversi da noi. Un pensiero che il cervello, ben educato e rinforzato dal nostro senso morale, affinato da studi superiori e buone frequentazioni, ci spinge, nella maggior parte dei casi, a rimandare al mittente, in basso, da dove era venuto.

L’errata considerazione della pancia

Gli immigrati sono come noi, indipendentemente dal colore della loro pelle, dalla loro religione e dalla loro lingua. E che dire delle tasse? “Quelle si devono pagare”, dice il cervello. Ma la pancia invece la pensa diversamente. Le tasse sono troppe e lo Stato è inefficiente, per cui se si può evadere o, magari, anche solo eludere un pochino, perché non farlo? E i politici? Tutti uguali, disonesti e privilegiati. E i meridionali? Tutti lavativi malati di assistenzialismo. E i settentrionali? Tutti stakanovisti, individualisti e ignorantelli. L'Europa? Burocrati affamatori. La pensione? Prima viene meglio è, peccato per il sistema retributivo. Il debito pubblico? Quello lo pagherà qualcun altro. Balotelli? Non potrà mai essere veramente italiano. Liliana Segre con la scorta? Se l'è cercata, così impara. Pensieri che tutti abbiamo, che arrivano dalla pancia, dagli istinti più originari e, per questo, secondo alcuni più genuini, spontanei e onesti. E chi li reprime, in ossequio alle convenzioni sociali e al perbenismo, è un buonista, falso e ipocrita.

Questa è la pancia del paese, si dice, e chi riesce, senza vergogna, a sintonizzarsi con questi sentimenti, bassi, ma spontanei e diffusi, allora riesce a guadagnare consenso, popolarità e, alla fine, voti. Ma davvero questa è la pancia del Paese? Davvero questo è ciò che ognuno di noi pensa ma che viene stemperato, in molti casi, dal senso morale, dalle convenzioni sociali e dall'educazione? Davvero la nostra “pancia” ci porta ad esprimere istinti quasi animaleschi di repulsione verso gli altri, di egoismo intemperato, di insocievolezza ferina? No, le cose non stanno così.

Il circuito neurale

Gli istinti, la pancia, i gut-feelings godono ingiustamente di questa fama immeritata. Non siamo, per natura, quegli “homini lupus” di cui parlava Hobbes, né tantomeno quei farabutti che secondo Hume seguono le regole generali e sfruttano ogni eccezione a proprio vantaggio, e quel “legno storto dell'umanità” di cui ragionava Kant è in realtà un po' più dritto e nobile di quanto abbiamo creduto per secoli. La nostra pancia, se così possiamo dire, è molto più socievole di quanto generalmente non si pensi, è altruista e pronta all'aiuto. Le prove a sostegno di questa tesi sono molte e robuste. Partiamo dal nostro cervello. Esiste nella nostra testa un circuito neurale che viene definito “default network”.

Questo circuito è interessante perché è quello che si attiva quando non facciamo niente. Quando non svolgiamo un compito particolare, quando non ci stiamo concentrando su un pensiero o un ragionamento, quando non stiamo cercando di ricordare qualcosa o di compiere una particolare azione complessa. Ecco, la cosa interessante di questo network di default, è che esso è formato dalle stesse regioni del nostro cervello implicate nella cosiddetta cognizione sociale. Sono le stesse aree che usiamo per pensare e per avere a che fare con gli altri.