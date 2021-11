L'intelligenza della pelle: la scienza di Clé de Peau Beauté per rivelare il potenziale della propria radiosità

Ascolta la versione audio dell'articolo

La chiave della bellezza è nella pelle: ci avvolge e ci abbraccia tutti i giorni, esprime chi siamo e ci permette di liberare il nostro potenziale di radiosità. Su queste premesse è nata Clé de Peau Beauté, che porta i segreti del Giappone nelle esperienze sensoriali per donne intelligenti, intransigenti e raffinate, proprio come i suoi prodotti.



L'approccio di Clé de Peau Beauté alla bellezza è olistico e la sua expertise skincare contamina anche il makeup: il risultato è una linea di prodotti makeup ibridi con benefici skincare che migliorano la qualità della pelle con un utilizzo prolungato.



Liberare il massimo potenziale della propria radiosità è lo scopo dei prodotti di Clé de Peau Beauté. Da sempre il brand è stato pioniere nel campo della ricerca cellulare e ha elaborato tecnologie esclusive originate da nuove scoperte rivoluzionarie.



L'intelligenza della pelle

La pelle ha delle caratteristiche specifiche: mostra di rispondere in modo intelligente agli stimoli a cui è sottoposta. Per questo, quando i diversi fattori di stress la colpiscono, essa reagisce. E lo stress per la cute deriva da diverse fonti. Vi sono sia quelle esterne, fattori come i raggi UV o l'inquinamento, sia quelle interne, ad esempio affaticamento o ansia; e infine vi è, naturalmente, lo stress da aging.



Le cellule sanno distinguere tra gli stimoli positivi e quelli negativi e dunque attivare le difese per ripararsi naturalmente, ma devono essere opportunamente sollecitate, nutrite e curate. In questo modo la pelle ha la capacità di rispondere adeguatamente e in modo naturale ai fattori di stress. La ricerca scientifica di Clé de Peau Beauté è dunque finalizzata ad attivare l'intelligenza della pelle per assicurare un aspetto radioso e giovane.



La Skin Intelligence è dunque il fil rouge che caratterizza il marchio, dedicato alla clientela più esigente: una donna concreta, informata, elegante, magnetica e raffinata. Per questo Clé de Peau Beauté punta sullo studio degli ingredienti più esclusivi per assicurare la qualità totale e l'eccellenza senza compromessi per le proprie clienti. Inoltre, le eleganti confezioni sono oggetti esclusivi di design che mostrano la ricercatezza nella scelta e l'attenzione ai dettagli. Infine, tutto è completato da una gamma di servizi di lusso, al cui top si trova l'attenzione delle Personal Beauty Specialist, capaci di anticipare bisogni e interpretare le necessità di ogni cliente.



Un rituale prezioso per una skincare intelligente

Una pelle più bella e giovane è radiosa. Per raggiungere questo obiettivo la linea di bellezza Clé de Peau Beauté ha studiato un rituale di trattamento unico, formulato con il rivoluzionario ingrediente Skin Empowering Illuminator, che agisce per stimolare l'intelligenza della pelle e ottimizzare la naturale capacità della pelle di difendersi, ripararsi e rigenerarsi, rivelando il potenziale di bellezza giorno dopo giorno. Questo permette di raggiungere una pelle incredibilmente levigata, un aspetto vibrante e contorni perfettamente definiti.



Il primo step fondamentale è The Serum, il siero attivatore che risveglia il potenziale naturale delle cellule. Utilizzato alla mattina e alla sera, oltre a nutrire la pelle, favorisce e potenzia inoltre l'efficacia dei trattamenti applicati successivamente.



Il secondo step è la Lozione. La lozione è un prodotto che idrata, lenisce e protegge l'epidermide, la parte più esterna della nostra pelle, ottimizzando la riflessione della luce. In base alle esigenze della pelle si può scegliere un'azione addolcente con Hydro-softening lotion o illuminante con l'Hydro-clarifying lotion.



Il terzo step è il trattamento specifico per il giorno o la notte, in emulsione leggera o crema ricca. Di giorno, Protective fortifying ravviva la pelle promuovendo la naturale microcircolazione e contrastando l'invecchiamento prematuro. Di notte Intensive fortifying supporta la naturale capacità di recupero della pelle, contrastando disidratazione, aridità e migliorando le condizioni della pelle, per un aspetto vibrante e giovane.



La Crème: la soluzione anti-age più avanzata

Infine, a concludere e completare il rituale del trattamento quotidiano arriva il prodotto più iconico di Clé de Peau Beauté: La Crème. Un'esclusiva e completa crema anti-age da notte che agisce su ogni tratto della pelle per la difesa e correzione dei segni del tempo.



Dal 1996 evolve in continuazione grazie alle tecnologie più avanzate e alle scoperte scientifiche più all'avanguardia. Contiene Skin Empowering Illuminator nella più alta concentrazione che agisce in sinergia con più di 60 ingredienti premium per ottimizzare le condizioni, la qualità e l'aspetto della pelle in ogni strato, amplificando l'innato ciclo rigenerativo della pelle.



Sull'epidermide promuove la rigenerazione cellulare, mentre nutre e idrata. Sul derma agisce sui vasi sanguigni e le cellule staminali per aumentare la produzione di collagene e stimolare la creazione di fibroblasti giovani ed efficienti.



Il suo scopo è levigare e rassodare la pelle, riducendo e inibendo gli stress ossidativi e aumentando la produzione di collagene durante le ore di sonno. Potenzia inoltre la naturale intelligenza della cute, con ingredienti specifici che garantiscono alla pelle luminosità e trasparenza. Il risultato? Alla mattina la pelle è visibilmente più elastica, morbida e densa. Più radiosa.



Scopri il meraviglioso mondo di radiosità Clé de Peau Beauté in 12 selezionati punti vendita autorizzati: https://www.cledepeau-beaute.com/it/store