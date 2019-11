L’intento persecutorio deve essere legato a fatti oggettivi

(Fotolia)

La prova dell' intento discriminatorio, vessatorio e persecutorio nei confronti del dipendente viene a mancare quando i comportamenti denunciati risultano irrilevanti, secondo una valutazione oggettiva. La circostanza che le stesse condotte siano state percepite dal lavoratore come atti vessatori messi in atto contro di lui, non può portare a ritenere sussistente l'ipotesi di mobbing, che deve in ogni caso essere ancorata a risultanze oggettive. Gli atti devono cioè avere una intrinseca potenzialità lesiva, secondo un giudizio collegato non alla sola percezione lesiva che il destinatario degli atti possa avere, sulla base di una particolare sensibilità (Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza dell'11 settembre 2019).