L’Inter accelera sullo stadio a Rozzano, il Comune approva la variante urbanistica

L’Inter accelera sullo stadio a Rozzano. La procedura amministrativa ora potrà cominciare spedita in quanto lo scorso 5 ottobre scorso (ma la notizia è di oggi) il Comune di Rozzano ha approvato la variante al Piano di governo del territorio, il cosiddetto PGT, inserendo esplicitamente la parola previsione dello “Stadio”. Un passaggio fondamentale per rendere praticabile il progetto e consentire alla società di provvedere ai successivi adempimenti. Adesso, in particolare, il club nerazzurro dovrà attendere la pubblicazione dell’approvazione della Variante (di norma occorrono 60 giorni), con l’obiettivo sarà acquisire l’area già opzionata.

I prossimi passaggi

D’altro canto, è già in corso il dialogo con l’amministrazione comunale di Rozzano per individuarne i bisogni dell’area a partire dalla viabilità. L’Inter intende presentare il progetto per il nuovo impianto entro aprile 2024, in moda da ottenere l’autorizzazione entro un anno e mezzo e iniziare a costruire ed essere pronti per la stagione 2028/2029. Il progetto sarà a cura dello studio internazionale Populous. L’obiettivo è costruire uno stadio moderno, multifunzionale ed sostenibile, con una capienza fino ad 70.000 posti, accessibile a tutti, immerso in un’area verde aperta al pubblico attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza.

L’esclusiva

La scorsa estate l’Inter ha ottenuto un diritto di esclusiva fino al 30 aprile del 2024 per valutare lo studio di fattibilità di un impianto all’interno dell’area di proprietà di Bastogi e Brioschi attraverso la partecipata Infrafino stadio a Rozzano. La zona in questione rientra nella “Nuova Milanofiori”, poco a sud del Forum di Assago, al confine tra i due comuni al di sotto della tangenziale ovest.