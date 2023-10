L’Inter allunga in vetta: la Juve tiene il passo, per Milan e Napoli, pari inutile

“Distruggiamolo psicologicamente” era il loro manifesto programmatico e va detto che, nonostante i risibili divieti della questura milanese, ci sono riusciti perfettamente visto che Big Rom, dopo un ironico applauso iniziale in risposta ai fischi, è svanito come un fantasmino di Halloween. A sua parziale giustificazione, l’assoluta passività della squadra di Mourinho, sempre inchiodata nella sua metà campo per difendere uno zero zero che Thuram, ben servito da Dimarco, trasformerà nell’ottqva vittoria (su dieci) della squadra di Inzaghi. Un passo da scudetto? Viene da dire di sì, ma con una concorrenza così folta la prudenza è d’obbligo

Il vantaggio risicato non deve ingannare. Oltre al gol di Thuram (il quinto della stagione) l’Inter ha anche centrato due pali con Calhanoglu e Carlos Augusto non riuscendo però a chiudere una sfida che si è riaccesa solo negli ultimi minuti quando la Roma si è svegliata dal torpore sfiorando il palo con Cristante. Mourinho, in tribuna di fianco ai giornalisti per la squalifica (che voglia cambiar mestiere?) Mou ha fatto buon viso a cattiva sorte, dovendo rinunciare a ben sette giocatori, tra i quali Pellegrini e Dybala. Una tattica rinunciataria, dettata anche dalle fatiche del giovedì di coppa, che ha permesso ai nerazzurri di saltare facilmente l’ostacolo scavalcando in vetta di nuovo la Juventus tornata protagonista in barba a tutti i suoi veri e presunti misfatti.

La rivincita di Allegri

Già perchè la Juve, che in fatto di scandali non si è fatta mancare niente (ultimo quello delle scommesse), ha una straordinaria capacità di risollevarsi come se, alla fine, il baratro la respingesse.

Anche col Verona, affondato al 97esimo, c’erano le premesse per un sabato da dimenticare. Quei due gol annullati sul filo del Var a un Kean straordinario, quel continuare sbattere contro una porta che non si apriva mai. E poi l’ostinazione del Verona, mai così battagliero fino al settimo minuto di recupero, quando cioè Cambiaso, nell’ultimo assalto, ha buttato dentro il pallone liberatorio. Non una Juve fascinosa, certo. Però bisogna ammirarne la determinazione, quel non arrendersi che fa la differenza. Da sottolineare la robustezza difensiva. Sette partite su dieci senza prender gol significano qualcosa. Significano solidità, saldezza di nervi e di gambe. E anche se non incanta per fantasia e costruzione, ricordando una rivisitazione moderna del nostro vecchio calcio degli Anni Sessanta, però alla fine funziona. Almeno a questo livello. In Europa invece la musica cambia. Ma non è un problema di Allegri, ormai perfettamente a suo agio nella versione autarchica che lo preserva da confronti molto più rischiosi.

Di nuovo sull’onda, ora Allegri può prendersi la sua bella rivincita con i professori del bel calcio che da sempre gli fanno pelo e contropelo L’unica obiezione imputabile al tecnico è che, nonostante infortuni ed imprevisti, dispone comunque e di una rosa invidiabile E quindi quell’atteggiarsi da Calimero piccolo e (bianco) nero, davanti allo strapotere delle altre big, suono molto da presa in giro o da pretattica del tempo che fu.