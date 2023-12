L’Inter batte anche la Lazio ma la strada è ancora lunga

Al quarto posto, davanti anche al Napoli, il sempre più sorprendente Bologna di Thiago Motta che batte per 2-0 il vecchio maestro Mourinho, che nulla può con una squadra senza Dybala e Lukaku.

Siamo alla 16 giornate, ne mancano ancora 22. Si può dire che è un campionato già chiuso? Inutile far questi discorsi, anche se è evidente che l’Inter, senza i difetti di fabbricazione dei suoi concorrenti, ha finora corso in solitaria. Seconda Stella, questo è il cammino, canta Edoardo Bennato. Ma la strada è ancora lunga e perigliosa e infatti Inzaghi si guarda bene dal fare qualsiasi proclama. Come dicono a Milano, calma e gesso.

Il triste venerdì di Allegri

Per la Juventus il triste pareggio col Genoa (1-1) lascia un retrogusto amaro difficile da smaltire. Anche se Allegri può rivendicare qualche svista arbitrale (un rigore netto per il braccio larghissimo di Bani) i bianconeri a Marassi hanno preso una bella tranvata. Non solo perchè hanno perso punti preziosi, ma anche perchè hanno confermato i loro soliti difetti: quel grigio accontentarsi dell’1-0 che, quando la luna gira storta, finisce per presentarti il conto. Come il pareggio di Gudmundsson dopo il rigore segnato da Chiesa nel primo tempo. I bianconeri avrebbero dovuto chiudere subito la partita. Invece, incassato il gol del pareggio, non hanno reagito come meritava la posta in palio. Non si può vivere di speculazioni. Se non si sfruttano queste occasioni, non si può pensare di lottare per lo scudetto. Allegri può dire quello che vuole, che l’Inter è più forte e che la Juve vive alla giornata, e tante altre amenità da dispensare ai gonzi, però questo pareggino è davvero triste. Come quei racconti di Charles Dickensen dove i poveri non hanno neppure un fiammifero per accendere una candela.

Animo, almeno sotto le feste, serve un po’ di cuore e di generosità. Altrimenti Allegri finirà a far concorrenza all’avido mister Scrooge, l’uomo d’affari che nel “Canto di Natale” per risparmiare trascura amici e parenti scontentando tutti. Alla fine Scrooge si redime ma Allegri, ancora più testardo, per il momento va avanti sulla sua strada.

Milan 3-0 col Monza

Una vittoria rotonda che scaccia i cattivi pensieri. La squadra di Pioli, battendo in leggerezza il Monza, ritorna al successo in campionato e consolida il terzo posto (+5) sul Napoli riprendendo anche due punti alla Juventus. Missione compiuta all’ora di pranzo in una bella giornata di sole. Che sia giornata, per il Milan, lo si è visto dall’ottimo avvio. Dopo tre minuti infatti era già in vantaggio grazie a una stordente serpentina di Reijnders, abile nel battere a rete con un colpetto di punta che sembra una giocata da calcetto. L’altra nota da registrare è il raddoppio del 18enne Jan Carlo Simic, centrale serbo entrato al posto di Pogeba. Il ragazzo, spostato in avanti da Pioli, dopo aver minacciato due volte la porta del Monza trova il guizzo sugli sviluppi di un corner. Il terzo gol, di Okafor, vale solo per gli almanacchi.